WhatsApp’ta uzun süredir bulunan sessize alma özelliğine ufak olsa da beklenen yeni bir özellik geliyor. Normalde 1 yıla kadar olan sessize alma özelliğine “sonsuza kadar” seçeneği eklendi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazen pek de istemediğimiz sohbetlerin içine girmek zorunda kalmamıza neden olabiliyor. Bunun için sohbeti sessize alma özelliği bulunan uygulama, bu özelliğine uzun zamandır beklenen yeni bir seçenek ekledi.

Daha öncesinde 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi. Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanabildiğiniz bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi.

Eğer bu gruplardan çeşitli nedenlerle çıkamıyorsanız, genelde 1 yıllığına sessize alma seçeneğini kullanma imkanınız bulunuyordu. 1 yılın da yeteri kadar uzun bir süre olduğunu kabul edebiliriz, ancak orada “sonsuza kadar” seçeneğinin olmaması bazı kullanıcıların canını sıkabiliyordu.

WhatsApp 2.20.201.9 sürümüyle geldi

WhatsApp’a gelen yeni “sonsuza kadar sessize al” seçeneği, uygulamanın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi. Bu da bu özelliği almak için en son sürüme ihtiyaç olmadığını bizlere gösteriyor. Uygulamanız son sürümde olsa dahi bu yeni özelliğin herkese ulaşmasının birkaç gün süreceği düşünülüyor.

Depolama yönetimi sayfası da geliyor

WhatsApp’ın yeni güncellemeyle depolama yönetimi özelliği de sunduğu söyleniyor. Uygulamanın 2.20.201.9 veya 2.20.201.10 sürümlerinde şu anda görülmeyen bu özelliğin de önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor.

Yeni depolama yönetimi menüsü, WhatsApp’ın telefonunuzda hangi dosyalarla yer kapladığını gösteriyor. Aynı zamanda silinmesi önerilen dosyaları da buradan görebileceğiz.