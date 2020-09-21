WhatsApp'ın tek bir WhatsApp hesabını dört farklı cihazda kullanmayı mümkün kılacak özelliğinden yeni ekran görüntüleri paylaşıldı. Ekran görüntüleri, WhatsApp'ın sohbet geçmişini sunuculardaki yedeklerden değil telefondan alacağını gösteriyor.

WhatsApp, bir süredir çoklu cihaz özelliği üzerinde çalışıyor ve bu özellik, WhatsApp’ın şu ana kadar yayınlamış olduğu en önemli özelliklerden biri olacak. Henüz geliştirme ve ön test aşamasında olan özellik ile WhatsApp hesabınızı akıllı telefonunuzun bağımsız bir şekilde bilgisayar, tablet ya da farklı bir cihazda kullanabileceksiniz.

WaBetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp’ın çoklu cihaz özelliği artık son test aşamasına gelmiş durumda. Aynı WhatsApp hesabının dört farklı cihazda kullanılabilmesine imkan sağlayacak özellik ile ilgili hala üzerinde çalışılması gereken noktalar bulunsa da özelliğin büyük ölçüde hazır hale geldiği ifade edildi.

Söz konusu özellik ile ilgili olarak paylaşılan ekran görüntüsü, WhatsApp masaüstü uygulamasının kayıtlı mesajları akıllı telefondan indirdiğini ve bu işlemin uçtan uca şifrelendiğini gösteriyor. Bu işlem gerçekleştikten sonra akıllı telefonunuz kapalı olduğunda ya da internete bağlı olmadığında dahi masaüstü uygulamasından WhatsApp’ı kullanmaya devam edebileceksiniz.

‘Bağlı cihazlar’ olarak adlandırılan özelliğin mobil uygulamadaki ekran görüntüsüne baktığımızda ise ‘Diğer cihazlarda WhatsApp kullanın’ şeklinde bir başlık ve “Tarayıcınız, bilgisayarınız ya da Facebook portal üzerinden mesaj gönderin ya da alın” açıklamasını görüyoruz. (Facebook portal, Facebook’un ABD ve Avrupa’da satışa sunduğu akıllı ekranı)

Bu açıklamanın hemen altında bulunan ‘Yeni bir cihaz bağla’ butonuna tıkladığınızda WhatsApp hesabınızı bağlamak istediğiniz cihazı seçip kurulum işlemini yapabileceğiniz bir ekran ile karşılaşıyorsunuz. Ancak henüz kurulum ekranının ekran görüntüleri paylaşılmış değil.