Geçmişte hemen hemen herkesin bilgisayarında müzik dinlemek için tek bir program vardı: Winamp. Bugün her ne kadar yerini doldurmasa da hâlâ bilgisayarında bulunan müzikleri dinlemek isteyenler için güzel programlar var.

Bilgisayarınıza geçmişten günümüze hangi uygulamaları yüklemişsinizdir diye sorsak muhtemelen tüm uygulamaları sayamazsınız. Ancak birkaç efsane uygulama hala aklınızdadır. Bunlardan biri de muhtemelen efsane müzik oynatma programı Winamp olacaktır. Aslında tam anlamıyla ortadan kalkmamış olan Winamp, gerekli güncellemeleri almadığı için artık fazlasıyla eskidi.

Biz de sizler için Winamp benzeri müzik oynatma uygulamalarını bir araya getirdik. Bu içeriğimizde Winamp’a benzeyen ancak çok daha güncel ve daha fazla yenilik içeren programlar göreceksiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan uygulamalara göz atalım.

Winamp benzeri 7 uygulama:

MediaMonkey

Foobar2000

MusicBee

Winyl

AIMP

JetAudio Basic

Winamp by Radionomy

Eğer Winamp gibi bir müzik oynatıcısından daha fazlasını istiyorsanız, MediaMonkey tam size göre bir uygulama. Aynı zamanda bir medya düzenleyicisi olarak da görev yapan MediaMonkey, hem yerel dosyalarda hem de ağda depolanan yüzbinlerce şarkıyı kapsayan medya koleksiyonlarını yönetmenizi sağlıyor. Programın gelişmiş işlevlerinden biri de müzikleri tür ve sanatçı gibi ayrı kategorilere alarak düzenleyebilmesi.

MediaMonkey; MP3, FLAC, AAC ve bunlar gibi hemen hemen tüm müzik formatlarını destekliyor. Bunun yanı sıra MediaMonkey ile Android, iOS veya Windows üzerindeki medya dosyalarını yedekleyebilir ve senkronize edebilirsiniz. Bunların yanı sıra MediaMonkey, televizyon gibi UPnP ve DLNA uyumlu cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Aynı Winamp gibi eklenti desteği bulunan MediaMonkey’in bu eklentileri ile daha birçok özelliğe sahip olabilirsiniz.

Winamp’ın geliştiricisi olan firma Nullsoft’tun eski bir çalışanı tarafından kurulan Foobar2000, bu zamana kadarki en rahat müzik oynatma programlarından biri. Kullanıcı arayüzü daha çok eski zamanlardan kalma bir programmış gibi görünen Foobar2000, bu eski arayüzünün ardında tonlarca özelliğe sahip. Tamamen düzenlenebilir bir arayüze sahip olan Foobar2000’de ana ekranınızda neyin gözükeceğini siz seçiyorsunuz. Dolayısıyla ekranda gereksiz şeyler yer almıyor.

Foobar2000’in en güzel özelliklerinden biri, medyaları birden fazla formata dönüştürebiliyor olması ve ses dosyalarını CD’lere yazabiliyor olması. Bunun yanı sıra Foobar2000, ZIP ve RAR gibi sıkıştırılmış klasörlerin içerisindeki medya dosyalarını da okuyabiliyor. Bunun gibi daha birçok özelliği olan Foobar2000’e şans vermenizi öneririz.

Winamp alternatifi denince akla ilk gelen uygulamalardan biri olan MusicBee, hem oldukça modern bir arayüze sahip hem de fazlasıyla kullanıcı dostu bir müzik oynatma uygulaması. 2008 yılından beri piyasada olan ve 2020’nin Temmuz ayında büyük bir güncelleme alan program, bu güncelleme sayesinde popüler tüm formatlara (MP3, AAC, M4A, MPC, OGG, FLAC, ALAC, WMA, WAV, MIDI vb.) destek sağlamaya başladı.

Aralıksız bir müzik deneyimi yaşamayı sağlayan aralıksız oynatma özelliğine de sahip olan MusicBee, aynı zamanda hem dış hem de yerel kaynaktaki medya kütüphaneleriyle senkronizasyon sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra müzikleri kolayca bulabilmenizi sağlayan bir arama çubuğu ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü de MusicBee’de yer alan diğer özellikler.

Eğer az önce saydığımız programlar sizlere fazla cafcaflı geldiyse ve daha sade bir uygulama arıyorsanız, Winyl tam da size göre bir müzik oynatma uygulaması. Basit bir arayüze sahip olmasına karşın oldukça zengin bir ses codec desteğine sahip olan Winyl, içerisine attığınız hemen hemen tüm ses dosyalarını anında oynatabileceğiniz bir program. Aynı zamanda Winyl’de bir de radyo bölümü bulunuyor.

Bunların yanı sıra Winyl, sizler için kendiliğinden çalma listeleri de oluşturuyor. Bir süre boyunca Winyl üzerinde müzik dinlerseniz program, en çok dinlediğiniz 25 müziği bir araya getirerek bir çallma listesi oluşturuyor. Bu da en çok sevdiğiniz müzikleri kendiniz uğraşmadan tekrar tekrar dinleyebilmenizi sağlıyor.

En çok bilinen müzik oynatma programlarının arasında yer alan AIMP de oldukça basit bir arayüze sahip. Aynı Winamp gibi dilediğiniz ses dosyasını içine attıktan sonra dinleyebildiğiniz AIMP, birçok ses efektine sahip. 32 bit ses işleme özelliğine de sahip olan AIMP’in ses efektlerini de kullanırsanız, oldukça iyi bir müzik deneyimi elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra AIMP kullanarak internet radyolarını standart ses dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

AIMP’in en göze çarpan özelliklerinden biri, o an çalan şarkıyı (250 MB’a kadar) RAM üzerine yükleyebiliyor olması. Bu sayede AIMP’te dinlediğiniz müzikler kesintisiz ve daha sorunsuz olabiliyor. Bunun yanı sıra AIMP’te bulunan kısayollar sayesinde müzik zevkinize kolayca yön verebilir, zamanlı kapatma seçeneğiyle de müziğe otomatik olarak son verebilirsiniz.

JetAudio Basic, tam anlamıyla Winamp’a benziyor diyebileceğimiz sayılı müzik oynatma programlarından biri. JetAudio Basic’in Winamp’a bu kadar benziyor olmasının sebebi muhtemelen ikisinin de aynı yıllarda piyasaya sürülmüş olması. Bu programı farklı kılan özelliklerden birisi yalnızca ses dosyalarını değil, aynı zamanda video dosyalarını da oynatabiliyor olması.

Bunların yanı sıra JetAudio Basic kullanarak ses dosyalarını CD’ye yazdırabilir veya sıkıştırabilir, medya dosyalarının formatlarını değiştirebilir ve ses kaydı yapabilirsiniz. JetAudio Basic, aynı zamanda bir radyo uygulaması olarak da iş görebiliyor. Winamp’ın destek verdiği birçok eklentiye uyumluluk gösteren JetAudio Basic, Winamp sevenlerin de oldukça hoşuna gidebilecek bir uygulama.

“Yok efendim benzeri falan beni kesmez, bana orijinal Winamp lazım!” diyorsanız, işte karşınızda Radionomy tarafından geliştirilip piyasaya sürülen Winamp. Orijinal Winamp’ın üzerinde biraz oynanmış ve biraz geliştirilmiş versiyonu olan bu sürümü, 2014 yılında Nullsoft’tan Winamp’ın haklarını alan Radionomy geliştirip piyasaya sürdü. Radionomy sayesinde şu anda Winamp Windows 10, 8 ve 8,1 gibi gelişmiş Windows işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

Winamp’ın daha önceden sahip olduğu arayüzlere sahip olabiliyor, eski Winamp’ta kullanılan çoğu eklentiyi bu versiyonda da kullanabiliyorsunuz. Şu anda 5.8 versiyonunda olan Winamp, yakın zamanda güncellenerek yeni halini alacak. Radionomy, Winamp 6’nın 2020 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bunun yanı sıra şirket, bu efsane müzik oynatma uygulamasını Android ve iOS platformlarına da getirmek istiyor.

Efsane müzik oynatma uygulaması Winamp benzeri 7 uygulamayı listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de şu anda kullandığı ve tavsiye ettiği müzik oynatma programları varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.