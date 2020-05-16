Sahip olduğunuz Windows 10 işletim sistemini farklı nedenlerle yeniden etkinleştirmek durumunda kalabilirsiniz. Windows 10 etkinleştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bilgisayarınızı korumak için yapmanız gerekenleri anlattık.

Windows 10 işletim sistemini bilgisayarınıza ilk kurduğunuz sırada Microsoft tarafından etkinleştirme zaten isteniyor. Bunun yanı sıra bilgisayarınıza yeni bir donanım eklediğinizde ya da herhangi bir sistem arızası durumunda Windows 10 etkinleştirme işlemini yeniden yapmanız gerekebilir. Windows 10 etkinleştirme için kullanabileceğiniz yöntemler var.

Piyasada komik ücretlere satılan Windows 10 etkinleştirme ürün anahtarlarını dikkate almayın. Microsoft Türkiye yetkilileriyle görüştüğümüzde bu ürün anahtarlarının tamamen yasadışı ve zararlı olduğunu açıklamışlardı. Bilgisayarınızın güvenliği için kolayca kullanabileceğiniz Windows 10 etkinleştirme yöntemleri var. Sizin için bu yöntemleri detaylı olarak açıkladık.

Windows 10 etkinleştirme nasıl yapılır?

​ Adım #1: Windows 10 kurulum işlemini başlatın.

Windows 10 kurulum işlemini başlatın. Adım #2: Etkinleştirme için ürün anahtarı ekranı açılacak.

Etkinleştirme için ürün anahtarı ekranı açılacak. Adım #3: 25 karakterden oluşan ürün anahtarınızı yazın ve “İleri” butonuna tıklayın.

25 karakterden oluşan ürün anahtarınızı yazın ve “İleri” butonuna tıklayın. Adım #4: Windows 10 etkinleştirme işlemi kısa sürede tamamlanacak.

Windows 10 kurulumu sırasında ürün anahtarı ile etkinleştirme işlemi yapmak istiyorsanız yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Eğer o an için ürün anahtarınız hazır değilse, ürün anahtarı ile Windows 10 etkinleştirme işlemini kurulum sonrası da yapabilirsiniz.

Kurulum sonrası ürün anahtarı ile Windows 10 etkinleştirme nasıl yapılır?

Adım #1: Windows tuşuna basarak Başlat menüsünü açın.

Windows tuşuna basarak Başlat menüsünü açın. Adım #2: Buradan Ayarlar menüsünü açın.

Buradan Ayarlar menüsünü açın. Adım #3: Güncelleştirme ve Güvenlik bölümünü açın.

Güncelleştirme ve Güvenlik bölümünü açın. Adım #4: Sağ taraftaki menüden Etkinleştirme sayfasını açın.

Sağ taraftaki menüden Etkinleştirme sayfasını açın. Adım #5: Sayfanın altında göreceğiniz “Ürün anahtarını değiştir” butonuna tıklayın.

Sayfanın altında göreceğiniz “Ürün anahtarını değiştir” butonuna tıklayın. Adım #6: Açılan ekrana ürün anahtarınızı yazın ve “İleri” butonuna tıklayın.

Açılan ekrana ürün anahtarınızı yazın ve “İleri” butonuna tıklayın. Adım #7: “Etkinleştir” butonuna tıklayın.

“Etkinleştir” butonuna tıklayın. Adım #8: Windows 10 etkinleştirme işlemi kısa sürede tamamlanacak.

Kurulum sonrası Windows 10 etkinleştirme işlemi sırasında çevrimiçi olmanız gerekiyor. Bu işlemi Windows 10 sürüm yenilemesi sırasında da uygulayabilirsiniz. Eğer bir ürün anahtarınız yoksa Etkinleştirme sayfası üzerinde Microsoft Store’a giderek bir ürün anahtarı satın alabilirsiniz.

Dijital lisans ile Windows 10 etkinleştirme nasıl yapılır?

Adım #1: Windows 10 kurulum işlemini başlatın.

Windows 10 kurulum işlemini başlatın. Adım #2: Etkinleştirme için ürün anahtarı ekranı açılacak.

Etkinleştirme için ürün anahtarı ekranı açılacak. Adım #3 : Buradan “Ürün anahtarım yok” seçeneğine tıklayın.

: Buradan “Ürün anahtarım yok” seçeneğine tıklayın. Adım #4: Açılan ekrandan Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Açılan ekrandan Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #5: Windows 10 etkinleştirme işlemi kısa sürede tamamlanacak.

Microsoft dijital lisansı, daha önce etkinleştirmiş olduğunuz bir Windows 10 işletim sisteminiz varsa kullanabilirsiniz. Etkinleştirme sayfasında “Windows, Microsoft hesabınıza bağlı bir dijital lisans ile etkinleştirildi” yazısını görüyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Eğer kurulum sırasında dijital lisans ile Windows 10 etkinleştirme işlemi yaparken bir sorunla karşılaşıyorsanız ya da yeni bir donanım ekleme sonrası dijital lisans ile etkinleştirme yapacaksanız izlemeniz gereken farklı bir yöntem var.

Kurulum sonrası dijital lisans ile Windows 10 etkinleştirme nasıl yapılır?

Adım #1: Windows tuşuna basarak Başlat menüsünü açın.

Windows tuşuna basarak Başlat menüsünü açın. Adım #2: Buradan Ayarlar menüsünü açın.

Buradan Ayarlar menüsünü açın. Adım #3: Güncelleştirme ve Güvenlik bölümünü açın.

Güncelleştirme ve Güvenlik bölümünü açın. Adım #4: Sağ taraftaki menüden Etkinleştirme sayfasını açın.

Sağ taraftaki menüden Etkinleştirme sayfasını açın. Adım #5: Sayfada göreceğiniz “Sorun giderme” butonuna tıklayın.

Sayfada göreceğiniz “Sorun giderme” butonuna tıklayın. Adım #6: Açılan pencerede “Windows’u etkinleştir” yazısına tıklayın.

Açılan pencerede “Windows’u etkinleştir” yazısına tıklayın. Adım #7: Buradan “Etkinleşir”e tıklayın.

Buradan “Etkinleşir”e tıklayın. Adım #8: Ya da “Son zamanlarda bu cihazdaki donanımı değiştirdim” seçeneğine tıklayın.

Ya da “Son zamanlarda bu cihazdaki donanımı değiştirdim” seçeneğine tıklayın. Adım #9: Açılan ekranda Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Açılan ekranda Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #10: Aygıtlar listesinden bilgisayarınızı bulun ve seçin.

Aygıtlar listesinden bilgisayarınızı bulun ve seçin. Adım #11: “Etkinleştir” butonuna tıklayın.

“Etkinleştir” butonuna tıklayın. Adım #12: Windows 10 etkinleştirme işlemi kısa sürede tamamlanacak.

Ucuza satılan Windows 10 ürün anahtarlarını kullanmak yasal mı?

Kısa bir yanıt vermek gerekirse; hayır, kesinlikle yasal değil. Yetkili bir Microsoft satıcısının mağazasına giderek almadıysanız ya da Microsoft Store üzerinden satın alarak kurulum dosyalarını indirip, tarafınıza Microsoft tarafından ürün anahtarı gönderilmediyse kullanacağınız diğer tüm ürün anahtarları yasadışıdır.

Üretim fabrikalarından kaçırılarak ya da bir şekilde klonlanarak kullanıcılara komik fiyatlara satılan ürün anahtarları WhatsApp üzerinden ya da Microsoft’a ait olmayan mail adresleri ile gönderiliyor. Tüm bu ürün anahtarları Microsoft lisanslama usullerine aykırıdır. Microsoft bu yasadışı ürünleri tespit edebiliyor.

Ucuza satılan ürün anahtarlarını Microsoft ne yapıyor?

Microsoft, er ya da geç yasadışı ürün anahtarlarıyla etkinleştirilmiş Wİndows işletim sistemlerini tespit ediyor. Tespit edilen ürün anahtarları iptal ediliyor ve kullanım dışı kalıyor. Etkinleştirilmemiş bir Windows ise kullanıcı deneyimini bir hayli zorlaştırıyor.

Ürün anahtarı saf dışı bırakılmış bir Windows işletim sistemi güvenlik, performans ya da uyumluluk güncellemelerinden hiçbirini alamaz. Güncelleme alamayan sistem dışarıdan tüm saldırılara açık hale geliyor, var olan ya da yeni hiçbir donanımla uyumluluğunu sürdüremiyor ve kullanımı etkileyen performans sorunları yaşıyor.

Sizin için Windows 10 etkinleştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz yöntemleri anlattık. Yasadışı Windows 10 ürün anahtarı kullanmak etik olarak yanlış olmasının yanı sıra bilgisayarınızda geri dönülemeyecek sorunlar yaratabilir. Microsoft Store üzerinden ya da yetkili Microsoft satıcılarından yasal ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz.