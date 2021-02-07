Microsoft'un Windows 10 için gönderdiği toplu güncelleştirme, bazı kullanıcılarda uygulama çökmelerine sebep oldu. Hatta bazı kullanıcılar bu güncelleştirme sonrasında mavi ekran hatası aldıklarını dile getirdi.

Microsoft'un 2015 yılında piyasaya sürdüğü Windows 10, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden bir tanesi haline geldi. Ayrıca şirket tarafından sürekli olarak güncellenmeye, yeni özellikler eklenmeye de devam ediyor.

Ancak sürekli olarak güncellenmesi ve yeni özellikler eklenmesi, tüm kullanıcılarda sorunsuz bir şekilde çalıştığı anlamına gelmiyor. Yayınlanan son Windows 10 Toplu Güncelleştirmesi de bazı kullanıcılarda sorun yaratmışa benziyor.

Windows 10 Toplu Güncelleştirmesi, bazı kullanıcılarda mavi ekran sorununa sebep oluyor

MSPoweruser'da yer alan habere göre; Windows 10 2004 kullanıcıları KB4598299, Windows 10 1909 kullanıcıları KB4598301 sürümlerinin uygulamalarda çökme sorununa yol açtığını ve hatta bazen mavi ekran sorunuyla karşılaştıklarını belirtti.

Microsoft tarafından gönderilen güncelleme, .NET Framework 3.5 ve 4.8 için geliştirmeler içeriyor ve ön derleme sırasında ASP.Net uygulamalarının çökmesi gibi çeşitli hataları çözüyordu. Ancak görünüşe göre bu sefer farklı sorunlar çıktı.

Microsoft forumlarındaki kullanıcılar, güncellemeleri kaldırarak bu sorunu çözdüklerini dile getirirken Microsoft, KB4598301'deki sorunların farkında olduğunu ve bir çözüm için üstünde çalıştıklarını dile getirdi.

Eğer ki siz de bu sorunlardan etkilenen kullanıcılardan bir tanesiyseniz ve Microsoft'un gönderdiği güncellemeyi beklemek istemiyorsanız söz konusu güncellemeleri kaldırarak bu soruna bir çözüm getirebilirsiniz. Bu güncellemeyi kaldırmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Denetim Masası > Program kaldır > Yüklü güncelleştirmeleri görüntüle. Bu ekrana geldiğinizde Microsoft Windows için yüklenmiş güncelleştirmeleri görebilirsiniz. Buradan ilgili güncelleştirmeyi kaldırarak sorunu çözebilirsiniz.