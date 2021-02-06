Microsoft, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, internet tarayıcısı Edge'in eski sürümünü Windows 10 bilgisayarlardan kaldıracağını duyurdu. Şirket, eski sürümün yerine Chromium tabanlı yeni Edge'i kuracak.

Sadece Google Chrome ve Mozilla Firefox gibi tarayıcıları indirmek için kullanılmasıyla şaka konusu olan Internet Explorer hala destek görse de Microsoft, son zamanlarda Edge tarayıcısı üzerinde daha çok çalışıyor

Internet Explorer'ın fişini çekmesi beklenen Microsoft, tarayıcıları konusunda çok daha farklı bir adım attı. Şirket, Microsoft Edge tarayıcısının eski sürümlerini birkaç ay içerisinde kaldırmaya karar verdi.

Microsoft, eski Edge sürümlerini kaldıracak

Microsoft, cuma günü yaptığı açıklamada 13 Nisan tarihinde yayınlayacağı aylık güvenlik yamasıyla birlikte Windows 10 bilgisayarlardaki eski Edge sürümlerini kaldıracağını ve yeni Cromium tabanlı sürümünü yükleyeceğini duyurdu.

Yayınlanacak olan yamayla birlikte Microsoft'un EdgeHTML motorunu kullanan ve Windows 10 ile birlikte çıkan Edge sürümü tamamen kaldırılacak. Şirket, 2019 yılında yaptığı açıklamada, internet tarayıcısını tamamen baştan Google'ın Chromium yazılımıyla birlikte yapacaklarını duyurmuştu.

Geçtiğimiz senenin haziran ayında yayınlanan güncellemeyle birlikte yeni Edge sürümü yayınlanmaya başlamıştı. Microsoft, daha sonra yaptığı bir açıklamada da 9 Mart 2021'den itibaren Legacy Edge tarayıcısına güvenlik yamalarını göndermeyeceğini duyurmuştu. Eski Edge sürümü, nisan ayından sonra da tarayıcılar tarihinin tozlu raflarındaki yerini almış olacak.

Bilgisayarınızda Chromium tabanlı Edge tarayıcısını kullanıyorsanız, yayınlanacak olan güncelleme sadece eski sürümü kaldıracak. Yani Chromium tabanlı Edge'i kullananlar ya da Chrome, Firefox, Brave gibi farklı tarayıcıları kullananlar hiçbir değişiklik hissetmeyecek. Peki, siz Edge kullananlardan mısınız? Microsoft Edge tarayıcısı hakkındaki düşünceleriniz neler?