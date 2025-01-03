Microsoft, Windows 11 için dinamik duvar kâğıtları planlıyordu. Ancak bu proje büyük olasılıkla iptal edildi. Peki son kullanıcıya ulaşsaydı, Windows 11'in hareketli duvar kâğıtları nasıl görünecekti?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 için dinamik duvar kâğıtları oluşturmak istemişti. Bu duvar kâğıtları, tıpkı akıllı telefonlardaki gibi hareket edecekti. Ancak 2023'te piyasaya sürülmesi beklenen duvar kâğıtları, üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen kullanıcılarla buluşmadı. Microsoft, çok büyük olasılıkla bu özellikten vazgeçti.

Peki Windows 11'in dinamik duvar kâğıtları kullanıma sunulsaydı nasıl görünecekti? İşte bu sorunun cevabı ortaya çıktı. Bir dönemler Microsoft'un animasyon ve 3 boyutlu tasarımları için çalışan Sergey Kisselev, Windows 11'in dinamik duvar kâğıtlarının nasıl görüneceğine dair paylaşımlar yaptı. Kisselev'in paylaşımları, Windows 11 kullanıcılarının estetik açıdan mükemmel görünen duvar kâğıtlarından mahrum kaldıklarını gözler önüne seriyor.

Windows 11'in dinamik duvar kâğıtları işte böyle görünecekti:

Sergey Kisselev tarafından paylaşılan duvar kâğıtları bunlardan ibaret değil. Tasarımcı, Behance isimli platform üzerinde çok daha fazla dinamik duvar kâğıdı örneği paylaştı. Eğer o örnekleri incelemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.