Microsoft, kullanıcılara gönderdiği 11 Mart tarihli son Windows 11 güncellemesiyle Copilot'u yanlışlıkla bilgisayarlardan kaldırdı.

Microsoft'un en son Windows 11 güncellemesi beklenmedik bir sürprizle geldi. Şirket yapay zekâ destekli Copilot'u bazı bilgisayarlardan "yanlışlıkla" sildi.

11 Mart’ta yayınlanan güncellemeyle birlikte birçok Windows 11 kullanıcısı, Copilot’un görev çubuğundan kaybolduğunu ve sistemden tamamen silindiğini fark etti.

Microsoft gelecek güncellemelerde Copilot'u geri getirecek

Microsoft, sorunun farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını belirtti. Şirketin yayınladığı destek açıklamasına göre bu hatadan etkilenen kullanıcılar Copilot'u Microsoft Store'dan yeniden yükleyebilir ve manuel olarak görev çubuğuna sabitleyebilir.

Her ne kadar bu durum bir hata olarak görülse de Copilot’u gereksiz bulan bazı kullanıcılar güncellemeden oldukça memnun. Üstelik gelecek olan güncellemeleri nasıl durdurabileceklerine dair forumlarda konu bile açmaya başlamış durumdalar.

Microsoft ayrıca 4 Nisan’da düzenlenecek 50. yıl dönümü etkinliğinde Copilot için yeni özellikler tanıtmayı planlıyor. Microsoft'un bu etkinlikte OpenAI ile rekabet edecek yeni yapay zekâ modelleriyle ilgili duyurular yapması bekleniyor.