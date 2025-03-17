Kimine Müjde Kimine Hata: Microsoft, Son Windows 11 Güncellemesinde Copilot'u 'Yanlışlıkla' Sildi

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Microsoft, kullanıcılara gönderdiği 11 Mart tarihli son Windows 11 güncellemesiyle Copilot'u yanlışlıkla bilgisayarlardan kaldırdı.

Microsoft'un en son Windows 11 güncellemesi beklenmedik bir sürprizle geldi. Şirket yapay zekâ destekli Copilot'u bazı bilgisayarlardan "yanlışlıkla" sildi.

11 Mart’ta yayınlanan güncellemeyle birlikte birçok Windows 11 kullanıcısı, Copilot’un görev çubuğundan kaybolduğunu ve sistemden tamamen silindiğini fark etti.

Microsoft gelecek güncellemelerde Copilot'u geri getirecek

Microsoft, sorunun farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını belirtti. Şirketin yayınladığı destek açıklamasına göre bu hatadan etkilenen kullanıcılar Copilot'u Microsoft Store'dan yeniden yükleyebilir ve manuel olarak görev çubuğuna sabitleyebilir.

Her ne kadar bu durum bir hata olarak görülse de Copilot’u gereksiz bulan bazı kullanıcılar güncellemeden oldukça memnun. Üstelik gelecek olan güncellemeleri nasıl durdurabileceklerine dair forumlarda konu bile açmaya başlamış durumdalar.

Microsoft ayrıca 4 Nisan’da düzenlenecek 50. yıl dönümü etkinliğinde Copilot için yeni özellikler tanıtmayı planlıyor. Microsoft'un bu etkinlikte OpenAI ile rekabet edecek yeni yapay zekâ modelleriyle ilgili duyurular yapması bekleniyor.

Yapay zekâ ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Google'ın Yapay Zeka Aracı Gemini, Telif Hırsızlarına Maşa Oldu: Görsellerdeki Fligranları Kolayca Kaldırıyor!
İLGİLİ HABER

Instagram'a "Ne Gerek Var?" Diyeceğiniz Bir Özellik Geliyor: Yapay Zekâyla Yorum Yapma!
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâlı Siri'nin Ertelenmesi Apple'da Krize Döndü: Bir Yönetici, Ertelemeyi "Utanç Verici" Olarak Nitelendirdi

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.theverge.com/news/631053/microsoft-windows-11-update-uninstall-copilot
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler