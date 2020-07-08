Windows 11 Neden Çıkmayacak?

Windows 11 asla görmeyeceğimiz bir işletim sistemi olarak kalmaya devam edecek. Peki Microsoft, Windows 10 ile yakaladığı başarıyı Windows 11 isimli yeni bir işletim sistemiyle neden devam ettirmiyor? Tüm bu sorulara açıklık getiriyoruz.

Microsoft, Windows 10’dan önce piyasaya sürdüğü Windows 8 ile birlikte epey tepki toplamıştı. Özellikle başlat menüsü gibi ikonik bir özelliğin işletim sisteminden kaldırılması öylesine büyük tepki çekmişti ki Microsoft sonunda pes ederek bu özelliği Windows 8’e eklemişti. Windows 8 ile kullanıcıların tepkilerini üstüne çeken Microsoft, aldığı derslerin sonucu olarak Windows 10 gibi "oldukça başarılı" bir işletim sistemini piyasaya sürdü.

2015 yılında Windows 10 çıktığı zaman Microsoft sözcülerinden olan Jerry Nixon, bundan sonra yeni bir Windows sürümü çıkarmayı düşünmediklerini söylemişti. O zamanlar bir hayli şaşkınlıkla karşılanan bu açıklama, geride kalan yıllar boyunca geçerliliğini korudu. Peki ama bu kararın arkasında ne vardı? Microsoft, yıllardır benimsediği birkaç yılda bir yeni Windows çıkarma alışkanlığından vazgeçerek neden yepyeni bir model benimsedi?

Neden yeni bir Windows sürümü olmayacak?

Windows 11 dahil yepyeni bir Windows sürümü çıkmayacak olmasının birden fazla sebebi var. Bunlardan ilki, Microsoft’un Windows 8 ile tökezlemesinin ardından dersler çıkarması. Birkaç yılda bir kullanıcılara epey pahalı fiyatlardan yeni Windows satarken, kullanıcılara verdikleri paraya değecek nitelikte özellikler sunmak icap ediyor. Ancak 2-3 senede bir yeni Windows piyasaya sürerken hepsinde yenilikçi olmak kolay değil.

Yenilikçi olmak adına yapılan bazı hamleler son kullanıcılar tarafından çok kötü eleştiriler aldı. Bunlardan biri de yukarıda bahsettiğimiz başlat butonunun kaldırılmış olmasıydı ki zaten Microsoft doğru olanı yaparak bu noktada geri adım atmıştı.

İşte Microsoft’un attığı bu geri adım, Windows 10’dan sonra yeni bir işletim sistemi gelmeyecek olmasının belki de ilk aşamasıydı. Kullanıcılarının geri dönüşlerine kulak asan Microsoft, bundan sonra bunu bir alışkanlık haline getirmesi gerektiğinin farkına vardı. Windows 10 ile de kullanıcılarıyla eskisinden çok daha fazla iletişime geçerek kullanıcı geri bildirimlerini işletim sisteminin gelişmesinde önemli bir yerde konumlandırdı.

Yeni Windows sürümlerinin gelmeyecek olmasının ikinci en önemli sebebi:

Microsoft, Windows 8’in ardından aldığı olumsuz eleştirilerden sonra Windows 10 gibi başarılı bir işletim sistemi geliştirerek kullanıcılarının adeta gönlünü aldı. Çünkü Windows 10 geliştirilirken atılan adımlar, Windows 8’e oranla çok daha güvenli ve basit deneyim odaklıydı. İşte tam olarak bu yüzden Windows 10 gelmiş geçmiş en çok kullanılan Windows oldu.

2020 yılında Windows 10’un çıkışından itibaren bir milyar cihaza yüklendiği açıklandı. Açıklanan verilere göre şu anda Windows yüklü bilgisayarlar arasında yüzde yetmişin üstünde bir oranla en büyük payın sahibi Windows 10. Windows 10’un ulaştığı bu popülerlik, yeni bir Windows sürümü gelmemesinin arkasında yatan ikinci en büyük neden. Microsoft zaten bu popülerliğe ulaşmış bir Windows varken yeni bir risk almak istemeyecektir.

“Windows 11 konsept tasarımları”na denk geldiyseniz gördüklerinizi unutun. Çünkü Microsoft kendi ağzından yeni bir Windows sürümü çıkarmayacağını bundan seneler önce duyurdu. O günden bu yana devam ettirdiği model ise bu açıklamanın doğruluğunu ortaya koyuyor. Belki o Windows 11 tasarımlarında gördüğümüz özellikler ileride Windows 10’a bir güncelleme aracılığıyla eklenebilir. Ancak yeni bir Windows işletim sistemi görmeyeceğimizi unutmayın.

Peki yeni Windows sürümü gelmeyecekse Windows markasının akıbeti ne olacak?

Microsoft yeni bir Windows sürümü çıkarmayarak tabii ki de Windows markasını bir kenara bırakmayı hedeflemiyor. Bunun yerine ortaya çıkardığı harika bir ürün varken yapılacak tüm yenilikleri bu ürüne ekleme prensibini benimsemiş durumda. Windows 10’un 2015 yılındaki çıkışının ardından sayısız güncelleme alması da bu durumun habercisi. İşletim sistemine her sene önemli yenilikler getiren büyük güncelleştirmeler uygulanıyor.

Microsoft, bu büyük güncelleştirmeleri yaparken elbette kısa aralıklarla güvenlik güncelleştirmeleri yayınlamayı da ihmal etmiyor. Böylelikle Windows 10 önceki Windows’lara kıyasla güncelliğini hep koruyan bir işletim sistemi haline geliyor. Jerry Nixon’ın 2015 yılında yaptığı yeni bir Windows çıkmayacak açıklamasının arkasında yatan gerçek de tam olarak buydu.

Windows 11 çıkmayacak ancak Windows 10 varyasyonları görmeye devam edeceğiz gibi duruyor:

Şu anda yeni bir Windows sürümü tanımına en yakın ürün, henüz ne zaman çıkacağını bilmediğimiz Windows 10X. Windows 10X’ten bahsederken bir Windows 11 benzetmesi yapmak pek doğru olmaz. Çünkü aslında piyasaya yakın zamanda çıkması beklenen çift ekranlı bilgisayarlara odaklanan, Windows 10 temel alınarak geliştirilmiş bir işletim sistemi olacak.

Windows 10 temel alınacağı için henüz Microsoft cephesinden bir açıklama olmasa da Windows 10X’in ücretsiz olacağı konuşuluyor. Tabii Windows 10X’e ücretsiz bir şekilde erişebilmek için önce bir Windows 10 lisansına sahip olmak gerekeceğini beklemek bu aşamada yanlış olmaz. Ne de olsa biraz önce dediğimiz gibi Windows 10X, Windows 10 temel alınarak geliştirilen bir işletim sistemi.

Windows 10X’in özellikle çift ekranlı cihazlar için geliştiriliyor olması da ondan Windows 11 muadili olarak bahsetmemizin önüne geçiyor. Çünkü böyle bir işletim sisteminin geliştiriliyor olması bilgisayar kullanıcılarının yeni bir işletim sistemine ihtiyaç duymasından değil, çift ekranlı cihazlarda kullanıcı deneyimini üst düzeyde tutma ihtiyacından doğuyor. Yani Microsoft gelişen teknolojiyi Windows 10’a bir varyasyon ekleyerek takip ediyor. Windows 10X hakkında bildiklerimizi bir araya topladığımız içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç: Windows 10 büyümeye devam edecek

Windows 10, Microsoft’un belirlediği bir milyar cihaz hedefine çıkışının beş yıl sonrasında ulaştı. Microsoft’un bir ürünü için beş yıl sonra ulaşabileceği bir hedef belirlemesi alışıldık bir karar olmasa da Windows 10 gibi ölümsüz olması amacıyla üretilen bir işletim sistemine böylesine uzun vadeli bir hedef yüklemiş olması aslında çok normal. Gelecekte bir milyardan daha da çarpıcı istatistikler görmemiz pek olası.

Windows 10’un bugün neye benzediğini unutmayın. Çünkü ilerde değişen ihtiyaçlardan dolayı bugünkü halinden epey uzak bir Windows 10 görmemiz muhtemel. Windows 10, Microsoft’un açıklamalarına göre her daim güncel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde kalacak. İsmi eskise de kendi asla eskimeyecek. Düzenli olarak kullanıcı geri dönüşleriyle birlikte geliştirildiğinden, yakaladığı başarıdan uzaklaşması için Microsoft’un akıl almaz hatalar yapması gerekiyor.

Neden asla Windows 11 isimli bir işletim sistemi görmeyeceğimize, bundan seneler sonra da Windows 10 kullanmaya devam edeceğimize açıklık getirdiğimiz yazımızda bizden bu kadar. Sizce Windows 10’un geleceğinde ne gibi değişimler yatıyor? Windows pastasının yaklaşık yüzde yetmişini kaplayan Windows 10, sizce payını genişletmeye devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.