‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ Uyarısı Çözümü

Donanım değişikliği yapılmış ya da işletim sistemi yeni yüklenmiş Windows bilgisayarlarda görülen ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı, aslında basit bir etkinleştirme sorunudur. Gelin ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ nedir, nasıl çözülür yakından inceleyelim.

Windows 11 versiyonu çıkmış olsa da pek çok kullanıcı hala uzun yıllardır severek kullandığımız Windows 10 versiyonu kullanmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni, satın alınan pek çok bilgisayarın Windows 10 yüklü olarak gelmesidir. Ancak bilgisayarınızda bir donanım değişikliği yaptığınızda ya da işletim sistemini kendiniz yüklediğinizde ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı alabilirsiniz.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı aslında o kadar büyük bir sorun değildir, yalnızca ufak bir etkinleştirme işlemi gereklidir. Elbette, yasal yolla edinilmiş Windows işletim sistemleri için bu işlem geçerlidir. Ürün anahtarı ya da dijital lisans ile Windows’u yeniden etkinleştirebilirsiniz. ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı nedir, nasıl çözülür gelin tüm detaylarıyla görelim.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı nedir?

Windows 10 işletim sistemi yüklü bilgisayarınızda bir donanım değişikliği yaptıysanız ya da yüklü olmayan bir bilgisayara Windows 10 işletim sistemi yüklediyseniz ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu uyarının anlamı, Windows’un yüklendiği ancak etkileştirilmediğidir.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı nasıl çözülür?

Yöntem #1: Ürün anahtarı kullanarak Windows 10’u etkinleştirin.

Ürün anahtarı kullanarak Windows 10’u etkinleştirin. Yöntem #2: Dijital lisans kullanarak Windows 10’u etkinleştirin.

Yöntem #1: Ürün anahtarı kullanarak Windows 10’u etkinleştirin:

Adım #1: Windows Ayarlar sayfasını açın.

Windows Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Güncelleme ve Güvenlik sekmesini açın.

Güncelleme ve Güvenlik sekmesini açın. Adım #3: Etkinleştirme sayfasını açın.

Etkinleştirme sayfasını açın. Adım #4: Ürünü Değiştir yazısına tıklayın.

Ürünü Değiştir yazısına tıklayın. Adım #5: Windows ürün anahtarınızı girin.

Windows ürün anahtarınızı girin. Adım #6: İleri butonuna tıklayın.

İleri butonuna tıklayın. Adım #7: Etkinleştir butonuna tıklayın.

Etkinleştir butonuna tıklayın. Adım #8: Bilgisayarınız yeniden başlatılabilir.

Bilgisayarınız yeniden başlatılabilir. Adım #9: ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı çözüldü.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı çözüldü. Adım #10: İşlem tamam.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısının çözümünde ürün anahtarı kullanarak Windows 10 işletim sistemini etkinleştirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. 25 karakterden oluşan Windows ürün anahtarını doğru girdiğinizden emin olun. Eğer Windows ürün anahtarınızı bilmiyorsanız buradaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yöntem #2: Dijital lisans kullanarak Windows 10’u etkinleştirin:

Adım #1: İlk kez Windows 10 yüklüyorsanız kurulum sırasında ‘Ürün anahtarım yok’ seçeneğini onaylayın.

İlk kez Windows 10 yüklüyorsanız kurulum sırasında ‘Ürün anahtarım yok’ seçeneğini onaylayın. Adım #2: Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Kurulumu tamamlayın. Eğer donanım değişikliği yaptıysanız;

Kurulumu tamamlayın. Adım #4: Windows Ayarlar sayfasını açın.

Windows Ayarlar sayfasını açın. Adım #5: Güncelleme ve Güvenlik sekmesini açın.

Güncelleme ve Güvenlik sekmesini açın. Adım #6: Etkinleştirme sayfasını açın.

Etkinleştirme sayfasını açın. Adım #7: Sorun Gider yazısına tıklayın.

Sorun Gider yazısına tıklayın. Adım #8: Windows’u Etkinleştir yazısına tıklayın. ya da

Windows’u Etkinleştir yazısına tıklayın. Adım #9: ‘Bu cihazdaki donanımı yakın zamanda değiştirdim.’ yazısına tıklayın.

‘Bu cihazdaki donanımı yakın zamanda değiştirdim.’ yazısına tıklayın. Adım #10: Etkinleştir butonuna tıklayın.

Etkinleştir butonuna tıklayın. Adım #11: Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #12: Kullanmakta olduğunuz cihazı seçin ve onaylayın.

Kullanmakta olduğunuz cihazı seçin ve onaylayın. Adım #13: Tekrar karşınıza çıkan Etkinleştir butonuna tıklayın.

Tekrar karşınıza çıkan Etkinleştir butonuna tıklayın. Adım #14: Bilgisayarınız yeniden başlatılabilir.

Bilgisayarınız yeniden başlatılabilir. Adım #15: ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı çözüldü.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı çözüldü. Adım #16: İşlem tamam.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarının çözümünde dijital lisans kullanarak Windows 10 işletim sistemini etkinleştirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlar biraz karışık görünebilir ancak endişelenmeyin; ilk adımı uyguladıktan sonra sistem sizi doğru bir şekilde yönlendirecektir.

‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı kapatma işlemi nasıl yapılır?

Eğer diyorsanız ben yasal yollarla edindiğim bir Windows kullanmıyorum, bu nedenle yukarıdaki işlemlerden birini yapamıyorum; öncelikle belirtelim bu bir suç ve mutlaka tespit edilir. Ayrıca yasal olmayan bir Windows kullanmak hem işlevsizdir hem de bilgisayarınızı siber tehlikelere açık hale getirir.

Windows Komut İstemi sayfasına slmgr -rearm yazmak ve bilgisayarı yeniden başlatmak gibi bazı yöntemlerin ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısını kapattığına dair bazı söylentiler internet dünyasında geziyor ancak pek çok kullanıcı bu yöntemin işe yaramadığı konusunda hemfikir.

Basit bir Windows etkinleştirme sorunu olan ‘Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak’ uyarısı nedir, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Uyarının çözümü için uyguladığınız alternatif yöntemleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.