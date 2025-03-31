Her Windows kullanıcısının en az bir kez karşılaştığı mavi ekran artık yerini daha sade ve renksiz bir ekrana bırakıyor.

Windows kullanıcılarının yıllardır korkulu rüyası olan mavi ekran (BSOD), yerini yepyeni bir tasarıma bırakıyor. Windows 11'in 24H2 sürümü ile birlikte çökme ekranı artık mavi değil, siyah bir arka plana sahip.

Yıllardır mavi renkle özdeşleşen ve hata kodlarıyla birlikte kullanıcıya detaylı bilgi sunan mavi ekran, yeni sürümde oldukça sade bir tasarıma sahip. Artık ekranda yalnızca “Cihazınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor” yazısı, bir ilerleme çubuğu ve en altta bazı hata kodları yer alıyor.

Mavi ekran artık "siyah ekran" oldu

Bazı kullanıcılar bu yeni tasarımın Windows’un güncelleme ekranına fazla benzediğini ve çökme sebebi hakkında yeterli bilgi vermediğini söylüyor. Daha da önemlisi önceki BSOD sürümünde bulunan QR kodunun kaldırılması, BT yöneticileri ve teknik destek ekipleri için sorun çözmeyi zorlaştırabilir.

Microsoft’un bu değişikliği neden yaptığı belirsiz ancak Microsoft forumlarında kullanıcıların tepkisi giderek büyüyor. Birçok kullanıcı, şirketin geri adım atmasını ve bilgi açısından daha zengin olan çökme ekranına geri dönmesini istiyor.

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Peki siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows alışılagelmiş mavi ekrana geri dönmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.