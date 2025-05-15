X'te (Twitter) daha kontrollü ve güvenli bir deneyim yaşamanızı sağlayan hesabı gizliye alma özelliğinin nasıl kullanacağını merak mı ediyorsunuz? İşte X hesabını gizli yapma hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Sosyal medya platformları yaygınlaştıkça gizlilik kullanıcılar için çok daha önemli bir hâl aldı. Birçok kullanıcı, herkesin gönderilerine ulaşmasını istemiyor. X’te (eski adıyla Twitter) de durum böyle. Peki X (Twitter) hesabınızı nasıl gizliye alabileceğinizi biliyor musunuz?

Bu içeriğimizde X hesabını gizliye almanın ne olduğuna, ne işe yaradığına ve nasıl yapıldığına detaylı bir şekilde bakacağız. Eğer profilinizin ve gönderilerinizin herkes tarafından erişilebilir olmasını istemiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz.

X (Twitter) hesabını gizliye alma (gönderileri koruma) nedir?

X’in hesap gizleme özelliği, gizliliğe önem veren kullanıcılar için sunulan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik, gönderilerinizin yalnızca takipçileriniz tarafından görülmesini sağlıyor. Gönderiler, aramalarda ve keşfette de çıkmıyor. Ayrıca hesabınıza gelen takip isteklerini onaylamadığınız sürece kimse sizi takip edemiyor. Yani sadece size ve takipçilerinize özel bir hesaba sahip oluyorsunuz?

X (Twitter) hesabını gizliye almak, gönderileri korumak ne işe yarar?

Gönderilerin size özel olmasını sağlar

Spam, troll, bot hesaplardan korunmanızı sağlar

Kötü amaçlı kişilerin hesaplarınıza ulaşmasını engeller

Daha özgür paylaşımlar yapmanıza olanak tanır

Yakın çevrenizle samimi bir etkileşim kurmanızı sağlar

Takipçilerinizi kontrol etmenize yardımcı olur

Engelleme gereksinimini azaltır

Eğer gönderilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini istemeyen, sadece tanıdığınız insanlarla takipleşip etkileşime geçmek isteyen biriyseniz X’in gizli hesap özelliğini kullanabilirsiniz. Böylece troll hesaplardan, taciz gibi durumlardan, spam ve botlardan korunabilirsiniz. Daha özgür ve rahat paylaşımlar yapabilir, yakın çevrenizle samimi etkileşimlere geçebilirsiniz. Engelleme gereksinimini azaltırken takipçi sayınızı da kontrol etmenizi sağlayabilir.

X (Twitter) hesabı nasıl gizliye alınır?

Adım #1: X uygulamasını açın ve sol taraftaki menüden “Ayarlar ve gizlilik” bölümüne basın.

X uygulamasını açın ve sol taraftaki menüden “Ayarlar ve gizlilik” bölümüne basın. Adım #2: “Gizlilik ve güvenlik” bölümüne girin.

“Gizlilik ve güvenlik” bölümüne girin. Adım #3: “Hedef kitle ve etiketleme” bölümüne dokunun.

“Hedef kitle ve etiketleme” bölümüne dokunun. Adım #4: “Gönderileri korumaya al” kısmını etkinleştirin.

Adım #1: X uygulamasını açın ve sol taraftaki menüden “Ayarlar ve gizlilik” bölümüne basın.

Eğer hesabınızı gizlemek ve gönderilerinizi koruma altına almak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey telefonunuzdan veya web üzerinden X uygulamasını açmak. Bunun ardından ekranı sağa kaydırdığınızda profil kısmınızın altında çıkan seçeneklerden “Ayarlar ve gizlilik” kısmına girmeniz gerekiyor.

Adım #2: “Gizlilik ve güvenlik” bölümüne girin.

Bunun ardından X’in ayarlarına erişim sağlayacaksınız. Sona yakın bir bölümde “Gizlilik ve güvenlik” ismi verilen, X’te gördüğün ve paylaştığınız bilgileri yönetmenizi sağlayan bir seçenek çıkacak. Oraya girmeniz gerekiyor.

Adım #3: “Hedef kitle ve etiketleme” bölümüne dokunun

Hesabınızı gizlemek için atmanız gereken bir sonraki adımda gizlilik ve güvenlik ayarlarıyla karşılaşacaksınız. Burada “X etkinliği” bölümünün en üst kısmında “Hedef kitle ve etiketleme” yazan bir kısım göreceksiniz. Sonraki adıma geçmek için bu paylaşımlarınızı ilgilendiren bu kısma girmeniz gerekiyor.

Adım #4: “Gönderileri korumaya al” kısmını etkinleştirin

Daha sonrasında bir sayfa açılacak. Bu sayfada 3 farklı seçenek göreceksiniz. En üstte yer alan “Gönderileri korumaya al” bölümünü aktifleştirdiğinizde hesabınız gizliye alınmış olacak. İsterseniz “Videoları koru” seçeneğiyle videoların varsayılan olarak indirilmesini kapatabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflara etiketlemeyi de bu kısımdan kapatmanız mümkün.

Gizli X (Twitter) hesabı nasıl herkese açılır?

Adım #1: X uygulamasını açın ve sol taraftaki menüden “Ayarlar ve gizlilik” bölümüne basın.

X uygulamasını açın ve sol taraftaki menüden “Ayarlar ve gizlilik” bölümüne basın. Adım #2: “Gizlilik ve güvenlik” bölümüne girin.

“Gizlilik ve güvenlik” bölümüne girin. Adım #3: “Hedef kitle ve etiketleme” bölümüne dokunun.

“Hedef kitle ve etiketleme” bölümüne dokunun. Adım #4: “Gönderileri korumaya al” kısmını kapatın.

Eğer hesabınızı gizli yaptıktan sonra yeniden herkese açık olarak güncellemek istiyorsanız yapmanız gereken şeyler çok basit. Direkt olarak aynı işlemleri uyguladıktan sonra “Gönderileri korumaya al” bölümünü devre dışı bırakmanız yeterli olacak.

X (Twitter) hesabını gizlemeyle ilgili diğer bilmeniz gerekenler

X’te gizli hesaba sahip birini takip etmek için ona takip isteği göndermek gerektiğini unutmayın. Takip etmek için kabul etmesi gerekiyor. Bunlar dışında hiçbir kullanıcı gizli olan bir X (Twitter) hesabını göremez. Tabii ki ekran görüntüsü alma gibi işlemler hâlâ gerçekleştirilebilir. Ayrıca bir hesap gizli yapıldığında takipçi sayısı da değişmez.

X (Twitter) hesabını gizliye almak bu kadar kolay. Gizlilik ayarlarını doğru yapılandırmak, kullanıcıların dijital güvenliği ve gizliliği açısından büyük önem taşıyor. Gizli hesaplar yoluyla daha kontrollü ve güvenli bir sosyal medya deneyimi yaşayabilirsiniz. Eğer sizin de bu konuda eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.