X (Twitter), gerçek hayattaki kimliğiniz kullanarak onaylanmış hesap olmanızı sağlayacak özelliğini kullanıma sundu. Kimlik doğrulama yöntemi, yalnızca Premium aboneler için çıkış yaptı.

Elon Musk yönetimindeki X (Twitter), yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dev mikroblog platformu, geçtiğimiz saatlerde Premium abonelerin kullanabileceği “beğeni gizleme” özelliğini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi ise bir başka yeniliği platforma getirdi. TechCrunch tarafından fark edilen özellik, kullanıcıların gerçek hayattaki kimlikleriyle X’te mavi tik alabilmesini sağlıyor. Bu kimlik doğrulama yönteminin yalnızca ücretli abonelere özel olacağını belirtelim.

Kimlik doğrulama, sahte ve taklitçi hesapların önüne geçmeye çalışacak

Gelen bilgilere göre platform, İsrail merkezli Au10tix ile kimlik doğrulama yöntemi için ortaklık kurdu. Yeni özellik, kullanıcıların fiziksel kimliklerini kullanarak onaylanmış hesap olmasını sağlayacak. Bu şekilde de sahte, taklitçi hesapların önüne geçilecek. Ancak daha önce söylediğimiz gibi bu özellik yalnızca Premium aboneleri tarafından kullanılabilecek.

TechCrunch tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, kullanıcıların hem bir selfie hem de kimliklerinin fotoğraflarını çekmesinin gerekeceği görülüyor. Ayrıca, biyometrik verilerin kullanılmasına izin verilmesi de gerekecek. X, Au10tix’in verileri 30 güne kadar saklayabileceğini söylüyor.

Kimlik doğrulama özelliği, tüm ülkeler için çıkış yapmadı. X’in destek sayfasında, çoğu ülkeye geldiği söylense de Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri ve Birleşik Krallık’ta bulunmadığı söyleniyor. Bunun nedeni de muhtemelen buralardaki katı veri koruma yasaları. Ancak şirketin, özelliği yakın zamanda bu bölgelere de getirmek istediğini ekleyelim.

Son olarak kimlik doğrulaması yaparak onaylanmış hâle gelen kişilerin hesabına bu bilgi eklenecek. Yani mavi tikin üstüne tıkladığınızda, o kişinin kimlik doğrulaması yaparak mavi tik aldığını göreceksiniz.