Elon Musk'ın xAI şirket, geçtiğimiz gün Grok'a "yapay zekâ yoldaşı" dediği anime kız ve bir kırmızı panda içeren asistanlar getirmişti. Şimdi ise bu karakterlerin sayısını artırmak için iş ilanı açıldı.

Son haftalarda kafayı yiyen Grok yapay zekâ aracının arkasındaki şirket xAI, dün yepyeni bir özellik duyurmuştu. Elon Musk yönetimindeki firmanın bu özelliği “yapay zekâ yoldaşı” ismini alıyordu. Özelliğin en ilginç yanı ise anime kızlarını veya bir kırmızı pandayı içermesi ve sizin için bir yapay zekâ asistanı olarak görev yapmasıydı. Ancak kullananlar, bu asistanın flört eder gibi konuştuğuna dair bilgiler paylaşmıştı.

Şimdi ise konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. xAI, bu asistanların geliştirilmesi üzerinde çalışacak kişiler için bir iş ilanı açtı. Fullstack Mühendisi pozisyonunda yer alacak bu kişi, bir başka deyişle insanların aşık olacağı yapay zekâ destekli anime kızları geliştirmeye yardım edecek.

Yapay zekâ destekli anime karakteri asistanlar eleştiri altında

İş ilanında belirtilenlere göre alınacak mühendis, bu görevle; evreni doğru şekilde anlayabilen, insanlığa bilgi arayışında yardımcı olabilen yapay zekâ sistemleri ortaya çıkarmanın bir parçası olacak. Tabii ki ana görev bu olabilir ancak anime kızlarının kullanılması biraz tartışmalı bir konu.

Öyle ki birçok insan, bu tarz sanal karakterler konusunda tartışma içinde. Bazıları, böyle karakterler kullanarak Musk’ın insanların cüzdanlarını hedeflerken aynı zamanda onlara “itaatkâr, sürekli flört eden” bir kız arkadaş yarattığını da düşünüyor. Yakında daha fazla flört etmeyi seven anime kızlarının Grok’a geldiğini görebiliriz. İlginç günler bizi bekliyor desek yanlış olmaz.