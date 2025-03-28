Elon Musk ile Reddit CEO'su arasında bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Elon Musk, bu görüşme sonucunda Reddit'te kendi aleyhindeki bazı paylaşımları kaldırttı. Bu durum, Reddit içinde kaosa neden oldu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez de dünyanın en popüler forum sitelerinden Reddit'i karıştırdı. Reddit CEO'suna bir mesaj gönderen Elon Musk, Reddit moderatörlerinin ikiye bölünmesine neden oldu. Gelin hep birlikte yaşananların detaylarına bakalım.

Reddit CEO'su Steve Huffman ile Elon Musk arasında yaşanan mesajlaşma, Reddit'te kaosa neden oldu. Çünkü Elon Musk, ne yapıp edip Reddit'te istemediği gönderileri kaldırtmayı başarmıştı Bu da bazı Reddit moderatörlerinin tepki göstermesine yol açtı. Çünkü onlara göre Elon Musk, bir şekilde Reddit'te imtiyaz elde etmeyi başarmıştı. Bazı moderatörler ise paylaşımların politikalara aykırı olduğunu savunuyorlardı.

Elon Musk'ın istemediği paylaşımlar kaldırıldı

The Verge'de yayımlanan haberde Elon Musk ile Steve Huffman arasındaki mesajlaşmaların detaylarına yer verilmedi. Ancak burada önemli bir detay var. Elon Musk, konuşma içeriğinde bazı içerikleri doğrudan hedef göstermiş. Reddit CEO'su da konuyla ilgili olarak moderatörlere direktif vermiş ve söz konusu paylaşımların kaldırılması sağlanmış. Elon Musk, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Reddit'ten gelen açıklamada "İster doğrudan Reddit'te, ister diğer kamusal veya özel yollarla olsun, politika ihlallerine ilişkin her türlü raporu ciddiye alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Aslına bakacak olursak Elon Musk ile Reddit arasındaki gerilim yeni başlamadı. Ocak ayında Reddit'te açılan Elon Musk karşıtı başlıklar, tarafların gerilmesine neden oldu. Elon Musk, X'te konuyla ilgili paylaşımlar yapılmasını engelledi. Hatta Elon Musk, Reddit'i yasaları ihlal etmekle suçladı. Zamanında X üzerinden çeşitli açıklamalar yapan Musk, platformu çok sert bir dille eleştirmişti.