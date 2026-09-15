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Xbox Game Pass’in Baştan Aşağı Değişeceği İddia Edildi: Reklamlı Paket Gelecek, İlk Günden Oyun Eklenmeyecek!

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Yeni bir iddiaya göre Xbox Game Pass’te büyük değişiklikler planlanıyor. Reklamlı paket gelebilir, ilk günden oyun politikasının kalkabilir ve bulut oyun hizmeti ek ücretle satılabilir.

Xbox Game Pass’in Baştan Aşağı Değişeceği İddia Edildi: Reklamlı Paket Gelecek, İlk Günden Oyun Eklenmeyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bir zamanlar en iyi oyun hizmetlerinden biri olarak nitelendirdiğimiz ancak sonrasında gelen zamlar gibi sebeplerden ötürü iyice popüleritesini kaybeden Game Pass, oldukça kötü bir dönemden geçiyordu. Öyle ki abone sayısı Microsoft’un hiç istediği seviyelerde değildi. Şimdi ise şirketin bu konu hakkında bazı yeni planlarının olduğu ortaya çıktı.

Oyun sektöründe daha önce yaptığı isabetli tahminlerle tanınan bir sızıntı kaynağı, teknoloji devinin abonelik paketlerini ve sunulan temel ayrıcalıkları baştan aşağı yenilemeyi planladığını öne sürdü.

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Xbox Game Pass’in Baştan Aşağı Değişeceği İddia Edildi: Reklamlı Paket Gelecek, İlk Günden Oyun Eklenmeyecek!
gampassic

İlk günden eklenen oyunlar kalkabilir, reklamlı abonelik gelebilir

gampassic

Sızıntılara göre abonelerin yıllardır en çok ilgi gösterdiği iki ana unsur, yani çıktığı ilk gün kütüphaneye eklenen birinci taraf oyunlar ve entegre bulut oyun desteği, ana paketlerden tamamen çıkartılabilir. Sızıntı, geçmişte Core ve Standard planlarındaki gelişmeleri doğru tahmin etmesiyle tanınan ResetEra forum moderatörü Slayven’dan geliyor.

Gelen bilgilerde, Microsoft’un Game Pass katmanlarını sadeleştirerek temelde iki ana seçeneğe indirmeyi planladığı ifade edilmiş. Bunlardan ilki aylık 12.99 dolar fiyat etiketine sahip reklam destekli bir abonelik modeli olacak. Reklamsız versiyonun ise Ultimate paketin mevcut 22.99 dolarlık fiyatından 3 dolarlık bir indirimle aylık 19.99 dolara çekilmesi bekleniyor.

Ancak bu fiyat indirimi beraberinde büyük bir feragat getiriyor. Kaynak, Microsoft’un birinci taraf oyunlarını çıktığı ilk gün Game Pass’e ekleme politikasını Şubat 2027 gibi yakın bir tarihte sonlandırabileceğini öne sürüyor. Sızıntıda yer alan diğer bir detayda ise aylık 14.99 dolarlık alternatif bir seçeneğin sadece mevcut kütüphanedeki çevrim içi oyun erişimini kapsayabileceği, bağımsız çevrim içi çok oyunculu erişimin ise 10.99 dolara satılabileceği iddia edilmiş. Ayrıca aile planının da aylık ekstra 5.99 dolar karşılığında sisteme dahil edilebileceği ifade ediliyor.

Gelen iddialar arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye'de olmayan Xbox Cloud Gaming servisinin durumu. Sızıntıya göre bulut oyun desteği tüm standart Game Pass paketlerinden tamamen kaldırılacak. Bunun yerine oyuncular, aylık 5.99 dolar ödeyerek 25 saatlik akış hakkı tanıyan ek bir paket satın almak zorunda kalacak.

Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Henüz Microsoft ve Xbox tarafından yapılan resmî bir açıklama yok. Bu yüzden şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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