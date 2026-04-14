Xbox Game Pass Yakında Ucuzlayacak: Yeni Xbox CEO'suna Göre Game Pass Şu Anda "Çok Pahalı"

Xbox'ın yeni CEO'su Asha Sharma, şirket içi bir görüşmede mevcut Xbox Game Pass hizmetinin fiyatının "çok pahalı" olduğunu ve bunu değiştirmek adına adımlar atılacağını söyledi.

Asha Sharma'ya göre Xbox Game Pass artık fazla pahalı.

Asha Sharma, şirket içi bir görüşmede Game Pass’in mevcut fiyatlandırmasının oyuncular için sürdürülebilir olmadığını belirterek, sistemi daha cazip hâle getirmek için değişikliklerin yolda olduğunu söyledi ancak bu dönüşüm kısa vadede değil, zaman içinde test edilerek gerçekleşecek.

Game Pass'e yakında birtakım değişiklikler gelebilir

Asha Sharma’nın planları arasında Game Pass’i daha esnek bir abonelik modeline dönüştürmek yer alıyor. Amaç, hem oyuncuların bütçesine hitap eden hem de içerik açısından güçlü bir sistem oluşturmak.

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen Asha Sharma, Phil Spencer’ın yerini aldıktan sonra hızlı kararlar almaya başladı. Bunlardan biri de “This is an Xbox” kampanyasını sonlandırmak oldu. Şimdi ise oyuncuların Xbox cephesinde en sevdiği hizmet olan Game Pass'e olan erişim görünüşe göre çok daha erişilebilir olacak.