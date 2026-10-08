Xbox, Oyun Serilerini Konsoldan Çıkarıyor: Sinema, Dizi ve Tema Parkları İçin Yeni "XP" Birimi Kuruldu!

Xbox'ın yeni XP bölümü, adını oyuncuların iyi bildiği "Deneyim Puanı" ifadesinden alıyor. Call of Duty, Fallout ve Halo gibi seriler artık yalnızca oyunlarla sınırlı kalmayacak; filmden diziye, lisanslı ürünlerden farklı deneyimlere kadar uzanacak.
XP'nin başında ise daha önce Minecraft stüdyosu Mojang'ı yöneten Kayleen Walters var.
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XP dört farklı alana odaklanacak
Yeni bölüm, Xbox'ın oyun dünyasındaki markalarını dört farklı alanda geliştirecek. Bunlardan ilki Xbox Pictures. Bu birim, oyunlardaki dünyaları ve karakterleri film ve televizyon dizileri aracılığıyla yeni izleyicilerle buluşturacak.
Xbox deneyimi ekranın dışına taşacak
Xbox Products, oyun serilerine yönelik lisanslı ve orijinal ürünler geliştirecek. Xbox Places ise canlı etkinlikler, tema parkları, yayınlar ve farklı deneyimler üzerinden toplulukları bir araya getirecek.
Böylece Xbox markaları yalnızca konsol ve bilgisayar ekranlarında değil, fiziksel ortamlarda da karşılık bulacak.
Markalar ve içerik üreticileriyle ortaklıklar kurulacak
XP'nin dördüncü ayağı Xbox Partnerships olacak. Bu birim, yeni deneyimler ve marka işbirlikleri geliştirmek için içerik üreticileri ve farklı markalarla çalışacak.
Xbox'ın yeni yapılanması, oyun serilerinin farklı mecralarda değerlendirilmesine odaklanıyor. Call of Duty, Fallout ve Halo gibi serilerin bu kapsamda sinema, televizyon, ürün ve fiziksel deneyimlerde nasıl kullanılacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.