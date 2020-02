Tüm Zamanların En Çok Satan Xbox Oyunları

Microsoft'un oyun konsolu Xbox, uzun yıllardır farklı modellerle piyasada yer alıyor. Peki Xbox 360 ve Xbox One için satışa çıkan ve en çok satılan oyunlar hangileri? Sizin için listeledik.

Microsoft tarafından geliştirilen oyun konsolu Xbox, ilk olarak 2001 yılında oyunseverlere sunuldu. Çıktığı ilk günden beri sevilerek kullanılan Xbox, 2005 yılında Xbox 360 ve son olarak 2013 yılında Xbox One modelini piyasaya çıkararak oyunseverlere gelişmiş bir oyun deneyimi sunma hedefini sürdürdü. Oyun geliştiricileri de bu sevilen oyun konsolu için pek çok yeni oyun ürettiler ya da bu konsol için başarılı geliştirmeler yaptılar.

Xbox oyunları içinde öyle öne çıkan oyunlar varki, dudak uçuklatan satış rakamlarına eriştiler. Yüksek satış rakamlarına ulaşan oyunların bazıları eskiden tanıdığımız oyunların yeni versiyonları, bazıları ise video oyunlarının büyülü dünyasına Xbox ile adım atmış yeni hikayelerden oluşuyor. Daha önce oynamadıysanız mutlaka denemeniz gereken, bugüne kadar en yüksek satış rakamlarına ulaşmış 10 Xbox oyununu sizin için listeledik.

Tüm zamanların en çok satan Xbox One oyunları:

Kinect Adventures! / Xbox 360 / 24 Milyon

Grand Theft Auto V / Xbox 360 / 17.7 Milyon

Halo 3 / Xbox 360 / 14. 5 Milyon

The Elder Scrolls V: Skyrim / Xbox 360 / 13.7 Milyon

Minecraft: Xbox 360 Edition / Xbox 360 / 13 Milyon

Halo 5: Guardians / Xbox One / 5 Milyon

Call of Duty: Infinite Warfare / Xbox One / 3.9 Milyon

FIFA 17 / Xbox One / 3.6 Milyon

Cuphead / Xbox One / 3 Milyon

Gears of War 4 / Xbox One / 2.6 Milyon

Gears of War 4:

The Coalition tarafından geliştirilen Gear of War 4 oyunu Microsoft Studios tarafından yayınlandı. Gears of Wars serisinin dördüncü oyunu olarak 2016 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulan Gears of War 4, kısa süre içerisinden toplamda 2.6 milyondan fazla kişi tarafından satın alındı. Oyun, aldığı olumlu eleştirilerden sonra çıktığı 2016 yılında The Game Awards ödüllerinde, En İyi Aksiyon Oyunu ve En İyi Çok Oyunculu Oyun dallarında aday gösterildi.

Cuphead:

StudioMDHR tarafından geliştirilen Cuphead, 2017 yılında piyasaya çıktı. 1930’lu yılların Walt Disney çizgi filmlerine benzer grafiklere sahip oyun, piyasaya çıktığı anda pek çok oyunseverin favorisi haline geldi. Toplamda 3 milyon kişi tarafından satın alınmış olan Cuphead, oynayanları nostaljik bir serüvene dahil ediyor. Çıktığı 2107 senesinde pek çok farklı kategoride ödül sahibi oldu.

FIFA 17:

Futbol oyunu denildiği zaman akla ilk gelen oyunlardan olan FIFA’nın 2017 versiyonu olan FIFA 2017, Electronic Arts tarafından geliştirildi ve yayınlandı. 2016 yılında futbol ve oyun tutkunlarının beğenisine sunulan oyun, toplamda 3.6 milyon kişi tarafından satın alındı. FIFA 2017 kapak görselinde, Borussia Dortmund futbol takımının orta saha oyuncusu olan Marco Reus’un bir görseli kullanıldı. Oyun Xbox 360 ve Xbox One’da oynanabiliyor.

Call of Duty: Infinite Warfare

Savaş oyunları arasında bir efsane olan Call of Duty oyunun, 2016 yılında Call of Duty: Infinite Warfare hikayesi yayınlandı. Infinity Ward tarafından geliştirilen oyun, Activision şirketi tarafından yayınlandı. Piyasaya çıktığı günden beri toplamda 3.6 milyon kişi tarafından satın alındı. Call of Duty tutkunlarına daha önce hiç deneyimledikleri pek çok yeni özellik sunan Call of Duty: Infinite Warfare, piyasaya çıktığı yıl Game Critics Awards ödüllerinde En İyi Aksiyon Oyunu kategorisinde aday gösterildi.

Halo 5: Guardians

343 Industries tarafından geliştirilen, Halo oyun serisinin beşincisi olan Halo 5: Guardians, Microsoft Studios tarafından yayınlandı. 2015 yılında piyasaya çıkan Halo 5: Guardians, serinin en yüksek satış rakamlarına ulaşan oyunlarından biri oldu. Oyun, toplamda 5 milyon kişi tarafından satın alındı. Oyunseverlere yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni pek çok farklı özellik sunan Halo 5: Guardians, piyasaya çıktığı 2015 yılında En İyi Çok Oyunculu Oyun kategorisi başta olmak üzere pek çok farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Minecraft: Xbox 360 Edition

İlk olarak 2011 yılında İsveçli oyun geliştiricisi Markus Persson tarafından geliştirilen ve Mojang tarafından yayınlanan Minecraft, 2014 yılında Microsoft tarafından satın alındı ve Xbox 360 için özel bir edisyon olarak yayınlandı. Minecraft, Xbox’ta da çok sevildi ve toplamda 13 milyon kişi tarafından satın alındı. Oyun, kendine özgü görselleriyle oyuncuyu Minecraft dünyasının içine çekiyor. Xbox 360 özel edisyonunda, daha önce oyunda bulunmayan pek çok farklı ve yeni özellik bulunuyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks yayınlanan The Elder Scrolls oyun serisinin beşinci oyunu olan The Elder Scrolls V: Skyrim, tüm dünyada 2011 yılında piyasaya çıktı. Önceki oyunların hikayesinin devam ettiği The Elder Scrolls V: Skyrim’de oyunculara yeni özellikler ve yeni karakterler sunuldu. Oyuncular ve eleştirmenler tarafından pek çok olumlu yorum alan oyun, toplamda 13.7 milyon kişi tarafından satın alındı. The Elder Scrolls V: Skyrim, piyasaya çıktığı 2011 yılında pek çok farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Halo 3

Bungie tarafından geliştirilen, Halo oyun serisinin üçüncüsü olan Halo 3, Microsoft Studios tarafından yayınlandı. 2007 yılında piyasaya çıkan Halo 3, serinin en yüksek satış rakamına ulaşan oyunu oldu. Oyun, toplamda 14.5 milyon kişi tarafından satın alındı. 2007 yılında sunulan Xbox 360 versiyonundan sonra 2014 yılında Xbox One için yeni bir edisyon piyasaya sürüldü. Halo 3, özellikle oyun sesleri ve seslendirmeleriyle pek çok olumlu eleştiri aldı.

Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto ya da kısa adıyla GTA, uzun yıllardır oyunseverlerin favori oyunlarından bir tanesi. Serinin beşinci oyunu olan Grand Theft Auto 5, ilk olarak Xbox 360 için üretildi. İlk piyasaya çıkışından bir süre sonra Xbox One için de özel bir Grand Theft Auto 5 edisyonu sunuldu. Rockstar Games oyun şirketine bağlı Rockstar North tarafından geliştirilmiş olan Grand Theft Auto 5, Rockstar Games tarafından 2013 yılında yayınlandı ve o günden beri toplamda 17.7 milyondan fazla kişi tarafından satın alındı. Oyun, kullanıcılarına yeni hikayeler ve görevler, yeni karakterler ve çok daha farklı grafikler sundu.

Kinect Adventures!

Tüm zamanların en çok satan Xbox oyunları listesinin ilk sırasında Good Science Studio tarafından geliştirilen ve Microsoft Game Studios tarafından yayınlanan Kinect Adventures! var. Kinect Adventures! 2010 yılında piyasaya çıktığından beri toplamda 24 milyon kişi tarafından satın alındı. Xbox 360 için geliştirilmiş olan oyun, beş farklı hikaye türü üzerinden oyun oynama seçeneği sunuyor. Bazı eleştirmenler tarafından olumsuz eleştiriler alsa da, Kinect Adventures! tüm zamanların en çok satan Xbox oyunları listesinin zirvesine oturmayı başardı.

Tüm zamanların en çok satan Xbox oyunları listesinde, en çok satan Xbox 360 ve Xbox One oyunlarına yer verdik. Bu 10 oyundan oluşan liste son güncel satış rakamlarına göre oluşturuldu. Satış rakamları değişebilir ve en çok satan Xbox oyunları listesine her an yeni bir oyun eklenebilir ya da listedeki oyunlardan biri artık listede olmayabilir. Listede oynamadığınız bir oyun varsa mutlaka deneyin.