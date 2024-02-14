Microsoft, Xbox'ın şubat güncellemesini duyurdu. Konsola birçok yenilik getiren güncelleme, aynı zamanda mobil uygulamaya da çok istenen dokunmatik kontrolleri ekliyor. Önceden uzaktan oyun oynamak için telefona kontrolcü bağlamak gerekiyordu.

Son zamanlarda özel oyunlarını PlayStation gibi platformlara getirme ihtimaliyle gündemden düşmeyen ve bu konuda perşembe günü bir etkinlik düzenleyecek olan Xbox, bugün yepyeni bir güncelleme duyurdu. Yeni güncelleme, birçok yeniliği kullanıcılara sunacak.

Şubat güncellemesi, bugünden itibaren dünya çapındaki Xbox sahiplerine ulaşmaya başladı. Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik, Xbox’ın mobil uygulamasında.

Xbox uygulamasına, uzaktan oyun oynamayı sağlayacak dokunmatik kontroller geldi

Xbox, uygulamadan “uzaktan oynama” özelliği sunuyordu. Bu özellik, telefonunuz üzerinden konsolunuzdaki oynamanıza olanak tanıyordu. Ancak oyunları oynamak için telefona kontrolcü bağlamak zorundaydınız. Yeni güncellemeyle bu durum değişti.

Aslında bu güncellemenin geleceğini birkaç hafta önce paylaşmıştık. Şimdi de kesinleşmiş oldu. Artık uygulama ekranındaki dokunmatik kontrollerle kumanda ihtiyacı olmadan Xbox’ınızda gezinebilecek ve oyun oynayabileceksiniz. Kontrollerin Xbox Cloud Gaming’tekine benzediğini söyleyelim. Özellik, Xbox’ın hem iOS hem de Android uygulamalarına eklenecek. PlayStation, uzun süredir bu tarz kontrollere sahipti.

Kumandanın kontrol çubukları için yeni kalibrasyon aracı

Microsoft, bunun dışında Xbox’ın farklı bölümlerinde de yenilikler sunmaya başlıyor. Yeni kontrol çubuğu kalibrasyonu aracı da bunlardan biri. Konsolunuzdaki Xbox aksesuarları kısmından kumandanızın kontrol çubuklarını yeniden kalibre edebileceksiniz.

Oyunlar ve uygulamalara yeni filtreler geldi

Güncelleme, konsolun oyunlar ve uygulamalar bölümüne yeni filtre ve sıralama seçenekleri getirdi. Artık oyunlarınızı erişilebilirlik, dil destekleri veya teknik özellikleri gibi kategorilerle filtrelemeniz mümkün olacak. Örneğin hangi oyunların uygulamadaki dokunmatik kontrollere uygun olduğunu görmek için teknik özellikler kısmından yararlanabileceksiniz.

Buna ek olarak kütüphanenizi kolayca sıralamanızı sağlayacak yenilikler de geldi. Örnek verecek olursak, “Son Eklenenler”i seçtiğinizde Game Pass gibi aboneliklerinize hangi oyunların yeni geldiğini kolayca görebileceksiniz.