Valve, Steam'in en çok satanlar listesine yeni bir bölme ekleyerek artık her ay en çok satan 50 oyunu da oyuncular için listeleyecek.

Steam uzun süredir haftalık en çok satanlar listesini tamamen manuel bir şekilde güncelleyerek kullanıcılara sunuyordu. Şirket bugün yaptığı duyuru ile birlikte bu sistemi artık otomasyona bağlayacağını ve aylık listeler de yayımlayacağını açıkladı.

Öyle ki yeni düzeni kontrol edebileceğiniz Nisan 2025 en çok satanlar listesi herkese açık bir şekilde sunuldu bile. Altın, Gümüş ve Bronz olarak üçe ayrılan en çok satanlar listesinde net bir sıralama mevcut değil.

Hayata geçirilen yeni sıralama listeleri artık her ay yeni çıkan en popüler 50 oyuna yer verecek. Ayrıca sadece son aylarla sınırlı olmayacak. Valve'ın belirttiğine göre Half-Life 2'nin çıktığı Kasım 2004'e kadar geçmiş aylara bakılabilecek. Bu sayede oyuncular, geriye dönük aylarda kaçırdığı oyunlar olup olmadığını daha kolay tespit edebilecek.

Peki yeni sıralama nasıl derleniyor?

Valve'ın kullanıma sunduğu aylık en popüler yeni oyunların yer aldığı bu sıralamalar, o ay içerisinde çıkan her oyunun ilk iki haftasına ait geliri inceliyor. En popüler oyunlar daha sonra seviyelere ayrılıyor. İlk 12 oyun altın, sonraki 12 gümüş ve geri kalanlar ise bronz seviyesinde yer alıyor.

Üstelik aradığınız belirli bir şey varsa, sayfanın en altına giderek ayın en çok satan 50 oyununu türe, temaya, tarza, desteklenen özellikler veya etiketlere göre filtreleyebiliyorsunuz.

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