Xbox'ın Stratejisinin Baştan Aşağı Değiştirdiği Açıklandı: "Xbox'ın Geri Dönüşü"

Yeni CEO CEO Asha Sharma, bir mesaj yayımlayarak Xbox'ın stratejisini baştan aşağı değiştireceklerini açıkladı. Bu mesajda "Xbox'ın geri dönüşü" ifadeleri kullanıldı.

Gökay Uyan

Son birkaç yılda yaptığı hamlelerle büyük eleştirilere uğrayan Microsoft’un oyun bölümü, yakın zamanda yönetiminde değişiklikler yaşamıştı. Uzun yıllardır Xbox’ın patronu olarak görev yapan Phil Spencer ayrılmış, onun yerine yeni CEO Asha Sharma getirilmişti. Sharma, departmanda büyük yenilikler planladığını duyurmuştu.

İlk hamlesi geçtiğimiz günlerde Game Pass aboneliklerine yapılan indirimdi. Fiyatları uçması nedeniyle eleştirilen Game Pass aboneliklerinin ücretleri önemli ölçüde düşürülmüştü. Şimdi ise Microsoft’un oyun departmanıyla alakalı “Biz Xbox’ız” başlıklı bir gönderi yayımladı. Bu gönderi, yeni yönetimin Xbox’ın geleceği hakkındaki vizyonunu gözler önüne seriyor.

“Xbox’ın dönüşü”

CEO Asha Sharma ve Baş İçerik Sorumlusu Matt Booty’nin çalışanlara gönderdiği ve Xbox’ın sitesinden blog gönderisi olarak yayımlanan bu mesajda yeni strateji, “Xbox’ın dönüşü” olarak nitelendiriliyor. Yönetim oyuncuların hayal kırıklığına uğradıklarını itiraf ediyor, konsolda yeni özelliklerin yayınlanma sıklığının azaldığını, PC’deki varlıklarının yeterince güçlü olmadığını söylüyor.

Fiyatlandırmanın giderek daha karmaşık hâle geldiğini, geliştiricilerin ve yayıncıların daha fazlasını beklediğini, sosyal etkileşim ve keşif gibi temel deneyimlerin de geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte tam olarak Xbox’ı tam bu konuların hepsinde yeterli olacak bir platforma dönüştürmek istediklerini belirtmiş.

Sharma ve Booty’e göre burada cevap Xbox'ı bugünkü konumuna getiren modelle aynı değil. Bunun yerine yönetim, konsolu temel alarak "her yerde oyuncuları ve içerik oluşturucuları birbirine bağlayan küresel bir platform" kurmak istiyor. Açıklamada, “Xbox uygun fiyatlı, kişisel ve açık olacak şekilde tasarlanacak. Esnek fiyatlandırma sunacağız, böylece başlamak ve oynamaya devam etmek kolay olacak.” ifadeleri kullanılıyor. Ayrıca deneyimin kullanıcıya uyum sağlayacağı, neyi seveceğinizi bulmanıza ve doğru insanlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olacağı söyleniyor.

Artık Microsoft Gaming yok, özel oyunlar ve yapay zekâ konusunda değerlendirilme yapılacak

Birkaç yıl önce Microsoft, oyun bölümünün adını Microsoft Gaming olarak değiştirmişti. Ancak Booty ve Sharma, bu ismin kendi hedeflerini ve hırslarını göstermediğini belirterek eskiye döneceklerini belirtti. Yani Microsoft Gaming artık yok, ikonik “Xbox” ismi geri döndü ve departman yeniden bu isimle anılacak.

Xbox donanımı, oyunları ve hizmetleri için iddialı hedefler belirleyen ikili, bazı konularda değerlendirmeler yapılacağını da ekledi. Bu süreçte özel oyunlar, yapay zekâ gibi konular üzerinde çalışılacak ve yeni kararlar verilecek. Bu kararların neler olacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.

