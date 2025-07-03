Meta'nın mevcut uygulama ve sosyal medya platformlarında hayata geçirdiği yapay zekâ karakterleri, yakında siz yazmasanız bile size mesaj atabilecek.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalarda yapay zekâdan bir anda şöyle bir mesaj aldığınızı düşünün: "Umarım güzel bir gün geçiriyorsundur! Yeni favori film müzikleri keşfettin mi? Belki de film gecen için birkaç öneri istersin?"

Bu mesaj fazla yapay ve tuhaf hissettiriyor olabilir ama yakında Meta'nın WhatsApp başta olmak üzere yapay zekâsını adapte ettiği bütün uygulamalarında böyle mesajlar almaya başlayabilirsiniz. Meta bazı sohbet botlarını kullanıcılarla onlar mesaj atmadan da iletişime geçebilecek şekilde eğitmeye başlamış durumda.

Siz mesaj atmadan size mesaj atabilecekler

Meta, bu sistem için Alignerr adındaki bir veri etiketleme firmasıyla iş birliği yapıyor. Amaç, kullanıcıların ilgi alanlarını hatırlayan ve ona göre mesaj atan kişiselleştirilmiş sohbet botları yaratmak. Botlar şimdilik sadece kullanıcı bir konuşma başlattıktan sonra, 14 gün içinde ve en az beş mesaj göndermişlerse yeniden iletişim kurabiliyor. Eğer kullanıcı ilk mesajlara cevap vermezse, botlar ısrar etmiyor.

Meta’dan bir yetkili, bu özellik sayesinde kullanıcıların daha anlamlı sohbetler yapabileceğini söylüyor ama tabii bu "anlamlı sohbet" kısmı bazıları için ürkütücü olabilir çünkü bu botlar, sizinle daha önce konuştuklarını hatırlıyor.

Peki bu ne kadar güvenli ve ne kadar yasal?

Aslında bu tarz özellikler yeni değil. Character.AI ve Replika gibi yapay zekâ uygulamaları da kullanıcılarla sürekli iletişimde kalmayı hedeflemiş ve benzer özellikleri hayata geçirmişlerdi ama bunun doğrudan günlük yaşantınızda sıklıkla kullandığınız hesap ve uygulamalarda olacak olması işleri biraz farklı kılıyor.

Tabii bu durumun riskleri de yok değil. Örneğin Character.AI şirketi şu anda bir yapay zekâ botunun 14 yaşındaki bir çocuğun ölümünde etkili olduğu iddiasıyla açılan davayla uğraşıyor. Bu nedenle Meta'ya güvenlik önlemleri sorulduğunda, şirket kullanıcıları yapay zekânın tavsiyelerine çok güvenmemeleri konusunda uyarmaya devam ediyor.

Yaş sınırı konusuysa biraz belirsiz. Meta, yapay zekâ botlarını kullanmak için herhangi bir yaş sınırlaması uygulamıyor. Yani reşit olmayan bir WhatsApp kullanıcısı bile bu özelliğe doğrudan maruz kalabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketler yapay zekâ konusunda giderek daha agresif yaklaşımlar sergiliyor olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.