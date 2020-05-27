Xiaomi, 6G ve Uydu İnterneti Üzerinde Çalışıyor

Xiaomi, daha 5G dünya çapında yaygınlaşmadan bir sonraki adımı düşünmeye başladı. Çinli teknoloji devi, 6G bağlantı teknolojisi, uydu interneti ve diğer yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Xiaomi, alt markası Redmi aracılığıyla en ucuz 5G akıllı telefon serisi Redmi 10X'i dün gerçekleştirdiği etkinlikle tanıttı. Redmi 10X serisi, 5G teknolojisi için yepyeni bir başlangıcı temsil ediyor ve yeni bağlantı standardının yaygınlaştırılmasında önemli bir adım olacak.

Xiaomi, 5G akıllı telefon portföyünü genişletme çalışmalarının yanı sıra bir sonraki adımı da şimdiden düşünerek 6G üzerinde çalışıyor. Xiaomi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun, kendisiyle yapılan bir röportajda şirketinin gelecek planlarından bazılarını doğruladı. Ayrıca devam eden COVID-19 salgını nedeniyle karşılaştıkları bazı zorluklardan da bahsetti.

Xiaomi, geleceğin bağlantı teknolojilerine yönelik adımlar atıyor

Xiaomi'nin geleceğe yönelik attığı adımlardan bahseden Lei Jun, şirketin 6G teknolojisinin yanı sıra uydu üzerinden çift yönlü internet hizmeti almak için geliştirilmiş uydu interneti gibi iletişim sistemleri üzerinde ön araştırmalara başladığını belirtti. Xiaomi CEO'su, röportajda 6G çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Koronavirüsün şirket üzerindeki etkisine de değinen Lei Jun, salgının tedarik zincirlerini ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Ayrıca Xiaomi'nin 5G akıllı telefon üretimini artırmak için fabrikalara yaklaşık 35 milyon dolar yatırım yapmak zorunda kaldığını da öne sürdü. Şirket, yıl sonuna kadar Çin'de 4G cihazların üretimini durdurarak 5G telefonlara yeterli kaynağı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca çığır açan teknolojilerle donatılmış yeni cihazlara ve IoT cihazlarına odaklanıyor.