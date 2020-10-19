Xiaomi, 80 Watt Kablosuz Hızlı Şarj Teknolojisini Duyurdu

Xiaomi, yeni bir kablosuz hızlı şarj teknolojisi duyurdu. 80 watt destek verebilen bu teknoloji, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 19 dakikada şarj ediyor. Şirket, bu teknolojinin tüketicilere ne zaman ulaşacağına dair bir açıklama yapmadı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefon sektöründe dikkat çekecek bir yeniliğe imza attı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yeni bir kablosuz hızlı şarj desteği teknolojisi duyurdu. Xiaomi'nin yeni teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 19 dakikada tam şarj edebiliyor. Telefonun yüzde 50 oranında şarj edilebilmesi ise 8 dakika içerisinde gerçekleşiyor.

Xiaomi, şu ana kadarki en hızlı kablosuz şarj çözümü, Mi 10 Ultra'da duyurulan 50 wattlık hızlı şarj desteğiydi. Bu telefonun 4.500 mAh kapasiteli batarya, gerçek kullanıcılar tarafından denendiğinde 40 dakika civarında bir şarj süresi ifade ediliyordu. Haliyle 80 watt kapasiteli hızlı şarj desteği çok daha dikkat çekici olacak.

Xiaomi, yeni kablosuz hızlı şarj teknolojisini duyurmuş olsa da bu teknolojinin ne zaman ticari hale geleceğini açıklamadı. Yani bu teknolojinin tüketicilere ne zaman ve hangi akıllı telefon modeliyle sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak sektörün önde gelen isimleri, 2021 yılında 100 watt hızlı şarj desteğinin bir standart haline geleceğini savunuyorlar. Bu yüzden Xiaomi'nin yeni hızlı şarj teknolojisi, çok da şaşılacak bir durum değil.

Bu arada, hızlı şarj teknolojileri etkileyici olsa da bu konuda hala ciddi sıkıntılar var. Örneğin OPPO, 125 watt hızlı şarj destekli telefonlarının 800 pil dolum döngüsünden sonra batarya kapasitesinin yüzde 80'e düştüğünü itiraf etti. Ancak bu konunun çözümüne dair şu an için hiçbir şey yapılamıyor. Teknoloji şirketlerinin yıpranan batarya sorununu nasıl çözeceklerini ise zaman gösterecek.

İşte Xiaomi'nin yeni kablosuz hızlı şarj teknolojisinin tanıtım videosu