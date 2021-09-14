Xiaomi, henüz konsept aşamasında olan akıllı gözlüğünü duyurdu. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen gözlük, şu ana kadarki en iyi görüntüleme deneyimini sunuyor. Etkileyici özelliklere sahip olan akıllı gözlüklerin ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 15 Eylül'de (yarın) bir etkinlik gerçekleştirecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında yepyeni ürünlerini tanıtacak. Ancak lansmanı bekleyemeyen şirket, geçtiğimiz saatlerde yeni bir sektöre girdiğini ilan etmiş oldu. Xiaomi, henüz konsept aşamasında olan akıllı gözlüğünü resmen duyurdu. Gözlüğün konsept aşamasında olması, çıkış tarihi ve fiyatının gizli kalmasına yol açıyor.

Xiaomi'nin akıllı gözlükleri, genel tasarımıyla bir güneş gözlüğü gibi görünüyor. MicroLED teknolojisinin kullanıldığı ve bu teknolojinin optik dalga görüntüleme teknolojisi ile birleştirildiği gözlük, Xiaomi Kurucusu Lei Jun'a göre bugüne kadarki en iyi deneyimi sunabilecek. Peki Xiaomi'nin konsept aşamasında olan akıllı gözlüğü nasıl görünüyor?

Karşınızda Xiaomi'nin akıllı gözlüğü

Xiaomi'nin akıllı gözlükleri, yalnızca 51 gram ağırlık değerine sahip. Sahip olduğu ekranda bildirim gösteren, arama yapılmasını sağlayan, fotoğraf çekebilen ve gerçek zamanlı metin çevirisi yapabilen gözlük, XiaoAI isimli asistan ile entegre olarak çalışabiliyor. Bu anlattıklarımız, bildirimlerden ve diğer şeylerden gözünüzün önünü görmekte zorlanacağınızı düşündürebilir. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. XiaoAI ile yalnızca önemli olan bildirimleri görüntüleyebileceksiniz.

Xiaomi'nin konsept teknolojisi, bir çift mikrofon ve hoparlörle geliyor. Bu sayede arama yapmak ve gelen aramayı yanıtlamak için akıllı telefona ihtiyaç duyulmuyor. Öte yandan; gözlüğün üzerindeki 5 MP'lik kamera ile fotoğraf çekimleri yapılabiliyor. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikleri de bulunan gözlük, sahip olduğu dört çekirdekli ARM işlemci ile performans açısından da sorun yaşatmayacak gibi görünüyor.