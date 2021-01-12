Xiaomi Black Shark 4, AnTuTu'da Rekorları Alt Üst Etti

Xiaomi'nin yeni nesil oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak Black Shark 4'ün AnTuTu puanı belli oldu. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Black Shark 4, AnTuTu'da zirveye oturacak.

Xiaomi’nin oyuncu ekipmanları ve akıllı telefonları geliştiren alt markası Black Shark, dördüncü nesil oyuncu telefonu olacak Black Shark 4’ü piyasaya sürmeye hazırlanırken şimdi, Black Shark 4’ün nasıl bir performans sunacağının ipucunu veren AnTuTu puanı ortaya çıktı.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Black Shark 4, yalnızca mevcut en güçlü akıllı telefonlardan biri olmakla kalmayacak, aynı zamanda tüketicilerin bir akıllı telefondan beklemesi gereken performans konusunda da referans olacak. Zira Black Shark 4, AnTuTu’da şimdiye kadar hiçbir akıllı telefonun yakınından bile geçemediği bir puan almış durumda.

Shark-KSR A0 model numarasına sahip olan Xiaomi Black Shark 4, AnTuTu’da tam tamına 788.505 puan alıyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse; Snapdragon 888 işlemci ile gelen Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 11, AnTuTu’da 708.425 ortalama puan almayı başarmıştı. Aynı işlemciden güç alan iQOO 7 ise 752.935 puan ile önemli bir sıçrama yapmış olsa da Black Shark 4’ün epey gerisinde kalmış durumda.

Tahmin edebileceğiniz gibi Black Shark 4, 2021 model pek çok amiral gemisi akıllı telefonda göreceğimiz Snapdragon 888 işlemciden güç alacak. Bu işlemciye 8 GB LPDDR 5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama birimi eşlik edecek. Ancak Black Shark 4’ü rakiplerinden ayıran asıl nokta, gelişmiş soğutma sistemi sayesinde yüksek performansı daha uzun süre devam ettirebilmesi olacak. Yine de Xiaomi’nin yeni oyuncu telefonunun neler vadettiğini görmek için lansmanı beklememiz gerekiyor.