Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Hem Islak Hem Kuru Temizlik Yapan Dikey Süpürge Tanıttı

Xiaomi, Mijia Wireless Floor Scrubber 5 isimli hem ıslak hem kuru zemin temizleyicisi modelini tanıttı.

Çin merkezli Xiaomi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri konumunda. Xiaomi’nin aklınıza gelebilecek her türden ürünü ürettiğini görebilirsiniz. Akıllı telefonlardan televizyonlara, masaj aletlerinden süpürgelere kadar çok sayıda kategoride cihazları var. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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Xiaomi, akıllı ev temizlik teknolojileri alanındaki varlığını yeni bir dikey süpürge ile güçlendirdiğini açıkladı. Teknoloji devi, yeni ıslak ve kuru zemin temizleyicisi Mijia Wireless Floor Scrubber 5 modelini Çin’de resmen tanıttı.

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Xiaomi'nin yeni süpürgesi neler sunuyor?

Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilmesiyle öne çıkan Mijia Wireless Floor Scrubber 5, kalbinde yer alan motoru sayesinde 18.000 Pa seviyesinde yüksek bir emiş gücü üretiyor. Cihazın ana rulo fırçası dakikada 400 devir (rpm) hızla dönerken, zemine tam 22.3N değerinde aşağı doğru mekanik bir baskı uyguluyor.

3 farklı temizlik modu var. Temizlik esnasında kirli suyun tekrar zemine yayılmasını önlemek amacıyla gerçek zamanlı bir temiz su sistemi kullanılmış. Bu sistem, süpürme işlemi devam ederken rulo fırçayı sürekli olarak temiz suyla yıkıyor. yrıca evcil hayvan sahiplerinin ve uzun saçlı kullanıcıların en büyük dertlerinden biri olan fırçaya saç dolanması problemi için dört katmanlı bir mekanizma da bulunuyor.

Şirket, kullanım kolaylığı sağlamak adına cihazın ağırlık merkezini aşağıya taşımış. 1.000 mL kapasiteli temiz su tankının gövdenin alt kısmına konumlandırılması sayesinde kullanıcının eline binen yükün %25 oranında azaltıldığı iddia ediliyor. Mobilyaların altına erişimi kolaylaştırmak adına 180 derece tamamen düz yatabilen bir tasarımı olan cihaz, tek şarjla 45 dakikaya kadar 334 metrekarelik alanı temizleyebilecek kadar çalışabiliyor. Fiyatının 242 dolar olduğunu belirtelim.