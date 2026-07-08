Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Hem Islak Hem Kuru Temizlik Yapan Dikey Süpürge Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi, Mijia Wireless Floor Scrubber 5 isimli hem ıslak hem kuru zemin temizleyicisi modelini tanıttı.

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Hem Islak Hem Kuru Temizlik Yapan Dikey Süpürge Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çin merkezli Xiaomi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri konumunda. Xiaomi’nin aklınıza gelebilecek her türden ürünü ürettiğini görebilirsiniz. Akıllı telefonlardan televizyonlara, masaj aletlerinden süpürgelere kadar çok sayıda kategoride cihazları var. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Xiaomi, akıllı ev temizlik teknolojileri alanındaki varlığını yeni bir dikey süpürge ile güçlendirdiğini açıkladı. Teknoloji devi, yeni ıslak ve kuru zemin temizleyicisi Mijia Wireless Floor Scrubber 5 modelini Çin’de resmen tanıttı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Hem Islak Hem Kuru Temizlik Yapan Dikey Süpürge Tanıttı
mijia1
Ekran Resmi 2026-07-08 08.55.43

Xiaomi'nin yeni süpürgesi neler sunuyor?

mijia1

Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilmesiyle öne çıkan Mijia Wireless Floor Scrubber 5, kalbinde yer alan motoru sayesinde 18.000 Pa seviyesinde yüksek bir emiş gücü üretiyor. Cihazın ana rulo fırçası dakikada 400 devir (rpm) hızla dönerken, zemine tam 22.3N değerinde aşağı doğru mekanik bir baskı uyguluyor.

3 farklı temizlik modu var. Temizlik esnasında kirli suyun tekrar zemine yayılmasını önlemek amacıyla gerçek zamanlı bir temiz su sistemi kullanılmış. Bu sistem, süpürme işlemi devam ederken rulo fırçayı sürekli olarak temiz suyla yıkıyor. yrıca evcil hayvan sahiplerinin ve uzun saçlı kullanıcıların en büyük dertlerinden biri olan fırçaya saç dolanması problemi için dört katmanlı bir mekanizma da bulunuyor.

Ekran Resmi 2026-07-08 08.55.43

Şirket, kullanım kolaylığı sağlamak adına cihazın ağırlık merkezini aşağıya taşımış. 1.000 mL kapasiteli temiz su tankının gövdenin alt kısmına konumlandırılması sayesinde kullanıcının eline binen yükün %25 oranında azaltıldığı iddia ediliyor. Mobilyaların altına erişimi kolaylaştırmak adına 180 derece tamamen düz yatabilen bir tasarımı olan cihaz, tek şarjla 45 dakikaya kadar 334 metrekarelik alanı temizleyebilecek kadar çalışabiliyor. Fiyatının 242 dolar olduğunu belirtelim.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!

A101, Uygun Fiyata PS5, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Satıyor!

Samsung Akıllı Gözlüğün Videosu Sızdı: İşte Özellikleri ve Nasıl Kullanılacağı [Video]

Samsung Akıllı Gözlüğün Videosu Sızdı: İşte Özellikleri ve Nasıl Kullanılacağı [Video]

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!

Redmi, İnanılmaz Uygun Fiyatlı Kulak Üstü Kulaklığını Tanıttı: 42 dB ANC, 72 Saat Pil Ömrü!

Xiaomi, Çok Sessiz Çalışabilen Sudan Ucuz Mouse Tanıttı

Xiaomi, Çok Sessiz Çalışabilen Sudan Ucuz Mouse Tanıttı

Lenovo, Sudan Ucuz RGB’li Oyuncu Klavyesi Tanıttı!

Lenovo, Sudan Ucuz RGB’li Oyuncu Klavyesi Tanıttı!

Samsung'un Bu Ayki Etkinliğinde Tanıtacağı Tüm Ürünler: Âdeta Yok Yok!

Samsung'un Bu Ayki Etkinliğinde Tanıtacağı Tüm Ürünler: Âdeta Yok Yok!

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Steam Machine'in İlk RLOD Vakası Yaşandı: Çalıştıktan 20 Dakika Sonra Kırmızı Işık Hatası Verdi!

Steam Machine'in İlk RLOD Vakası Yaşandı: Çalıştıktan 20 Dakika Sonra Kırmızı Işık Hatası Verdi!

Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Fiat Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Fiat Motorları

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com