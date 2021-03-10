Xiaomi Mi 10S Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin amiral gemilerini aratmayan özellikleri ve özelliklerine göre uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu Mi 10S duyuruldu. Gerek 108 MP kamerası gerekse 90 Hz AMOLED ekranı ile Mi 10S, yılın en iddialı fiyat/performans telefonlarından biri olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2021 yılının en iddialı fiyat/performans telefonlarından biri olması muhtemel yeni Mi 10S modelini duyurdu. Geçtiğimiz yıl duyurulan Mi 10 amiral gemisi ailesinin en yeni üyesi olan Xiaomi Mi 10S, özellikle tasarım noktasında Mi 10 Ultra’ya fazlasıyla benzerlik gösterse de özellikleriyle Mi 10 ailesinin zirvesini zorluyor.

Geçtiğimiz yılın amiral gemilerine güç veren Snapdragon 865 işlemcisinin gelişmiş bir versiyonu olan Snapdragon 870 işlemcisinden güç alan Mi 10S, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama kapasitesiyle uzun yıllar bellek konusunda bir eksiklik yaşamamayı garanti ediyor. 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekrana sahip olan Mi 10S, hem 90 Hz yenileme hızı hem de AMOLED paneli ile üst düzey bir görüntüleme deneyimi vadediyor.

Xiaomi Mi 10S, tasarımıyla amiral gemilerini aratmıyor

Xiaomi Mi 10S’in en iddialı olduğu konulardan biri de kamera. Arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan Mi 10S, ana kamerada 108 megapiksel çözünürlüğe sahip bir Samsung sensöre yer veriyor. 13 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açı kamerasında 123 derecelik geniş bir görüş açısı sunan akıllı telefon, buna ek olarak 2 MP’lik bir derinlik sensörüne ve 2 MP’lik bir makro kameraya da sahip.

Bünyesinde bulunan Snapdragon X55 modem sayesinde 5G SA/NSA bağlantı desteği sunan akıllı telefon, ayrıca Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) ve Bluetooth 5.1 bağlantılarını da destekliyor. 4.780 mAh gibi hiç de fena sayılmayacak bir bataryaya sahip olan Mi 10S, 30W kablolu ve kablosuz şarjı da destekliyor.

Xiaomi Mi 10S özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: 6,67 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.780 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Xiaomi Mi 10S fiyatı

Titanyum siyahı, buz mavisi ve inci beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Mi 10S’in bellek seçeneğine göre fiyatı şu şekilde olacak: