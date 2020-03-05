Xiaomi Mi 9 Lite, Kaçırılmayacak Fiyatla Mi Store’larda

Xiaomi’nin popüler modellerinden bir tanesi olan “Mi 9 Lite”, Türkiye’deki bazı Mi Store’larda indirime girdi. 8 Mart’a kadar kadar geçerli olan kampanya, stoklarla sınırlı olarak tüketicilere sunuluyor.

Akıllı telefon sektörünün 2019 yılında en çok konuştuğu üreticilerden bir tanesi hiç şüphesiz Çinli teknoloji devi Xiaomi’ydi. Şirket, geçtiğimiz yıl boyunca piyasaya sürdüğü amiral gemisi ve bütçe dostu telefonlarıyla dünya çapınca ciddi bir ün kazandı. Türkiye’deki teknoloji tutkunları da Xiaomi’nin başarısına kayıtsız kalmadılar.

Tüketicilerin Xiaomi’ye gösterdikleri ilgi, tek taraflı değil. Xiaomi ürünlerini Türkiye’ye getiren distribütörler, daha çok müşteriye ulaşabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu bağlamda sık sık düzenlenen kampanyalar, daha çok tüketicinin Xiaomi’yi tercih etmesini sağladı.

Xiaomi şimdiyse, 3-8 Mart tarihleri arasında geçerli olan bir kampanyayla, yeni akıllı telefon almayı düşünen kişileri, makul bir fiyat karşılığında yeni bir “Mi 9 Lite” sahibi yapacak. Mi 9 serisinin fiyat/performans modeli olarak karşımıza çıkan Mi 9 Lite, tüketicilerden genel olarak olumlu yorumlar almayı başarmış bir telefon.

Xiaomi’nin popüler modellerinden bir tanesi olan Mi 9 Lite, piyasadaki en iyi orta segment telefonlardan bir tanesi. 6.39 inç FHD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Üçlü ve dikey tasarımlı kamera kurulumuna sahip olan Mi 9 Lite, 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Düzenlenen kampanya kapsamında Xiaomi’nin Mi 9 Lite modeline, 2.599 TL karşılığında sahip olma imkanı yakalıyorsunuz. Bu hafta sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olabilmek için, aşağıdaki Mi Store’lardan bir tanesini ziyaret etmeniz yeterli olacak;

Vadi İstanbul

Forum İstanbul

Akasya AVM

İstanbul Optimum Kiosk

Ankamall / Ankara

Özdilek AVM

Canpark AVM

Cevahir AVM

Xiaomi Mi 9 Lite teknik özellikleri