Xiaomi, yeni nesil elektrikli scooter modelleri Mi Electric Scooter Pro 2 ve Mi Electric Scooter 1S'i resmi olarak duyurdu. Çok büyük değişiklik getirmeyen yeni elektrikli scooterlar daha çok bir güncelleme niteliği taşıyor.

HDMI girişi olan tüm TV’lere sesli kontrol özelliği getiren Mi TV Stick dahil yeni ürünlerinin Avrupa lansmanını gerçekleştiren Xiaomi, yeni elektrikli scooter modelleri Mi Electric Scooter Pro 2 ve Mi Electric Scooter 1S’i duyurdu.

Mijia M365 modelinin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan Mi Electric Scooter 1S, 12,5 kg ağırlığında ve 250W gücündeki motoruyla 25 km/s maksimum hız, 30 kilometre azami menzil sunuyor.

Mi Electric Scooter Pro 2’nin ise bir selefine kıyasla büyük değişiklikler getirdiğini söylemek zor. 14,2 kg ağırlığa sahip olan elektrikli scooter, 300 W’lık motoruyla Mi Electric Scooter 1S gibi 25 km/s maksimum hız sunsa da azami menzil 45 kilometreye kadar çıkıyor.

Motorun rejeneratif fren sistemi E-ABS’ye ek olarak Mi Electric Scooter Pro 2’de her iki tekerlekte de fren diski bulunurken; Mi Electric Scooter 1S’de yalnızca arka tekerlekte fren diski bulunuyor.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 ve Mi Electric Scooter 1S fiyatı

Xiaomi, Mi Electric Scooter 1S için başlangıç fiyatını 400 euro (3.137 TL+vergiler)olarak açıkladı. Mi Electric Scooter Pro 2 için ise fiyat 500 euroya (3.922 TL+vergiler) kadar çıkıyor. Xiaomi ayrıca Formula 1 hayranları için Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes AMG-Petronas F1 Team özel sürüm de duyurdu ancak bu model ile ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.