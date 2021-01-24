Xiaomi Mi Mix 5 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Herkesin içerisinde bir ukte olarak kalan Xiaomi Mi Mix Alpha’nın ardından akıbeti merakla beklenen serinin bir diğer akıllı telefonu Xiaomi Mi Mix 5 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.Şirketin sır gibi sakladığı akıllı telefonun şimdiye kadar ortaya çıkan özelliklerini ve çıkış tarihini derledik

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin oldukça beğenilen akıllı telefon serilerinden biri olan Mi Mix ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kullanıcıların belki de en çok merak ettiği akıllı telefonlardan birisi olan Xiaomi Mi Mix Alpha, gövdesini çevreleyen ekranı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Xiaomi CEO’su Lei Jun; Mi Mix Alpha’nın ticari bir akıllı telefondan çok bir araştırma projesi olduğunu söylemişti. Xiaomi, Mi Mix Alpha’nın seri üretiminin oldukça zahmetli olması nedeniyle telefonu şimdilik rafa kaldırdı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine gözler şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi Mix 5 modeline çevrildi. Daha önce yeni nesil Mi Mix akıllı telefonunun gelmesinin biraz zaman alacağını açıklayan şirketin CEO Lei Jun, Xiaomi Mi Mix 5'in ne zaman piyasaya sürüleceğini ise açıklamamıştı. Şirketin sır gibi sakladığı bu akıllı telefon ile ilgili elimizde sadece söylentiler ve bazı raporlar bulunuyor. Gelin hep birlikte şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi Mi Mix 5 akıllı telefonunun özelliklerine, fiyatına ve çıkış tarihine dair bilgilere bir göz atalım.

Xiaomi Mi Mix 5 Hakkında ortaya çıkan tüm iddialar ve raporlar:

Xiaomi Mi Mix 5 alabileceği muhtemel isimler

Ortaya çıkan tasarımsal özellikler

Şu ana kadar bilinen ekran özellikleri

Muhtemel donanımsal ve teknik özellikler

Xiaomi Mi Mix 5 çıkış tarihi

Xiaomi Mi Mix 5 fiyatı

Xiaomi Mi Mix 5 alabileceği muhtemel isimler:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 2021

Xiaomi Mi Mix 5

Xiaomi, Mi Mix serisi akıllı telefonlarını teknolojinin gücü olarak görüyor ve bu akıllı telefonların Xiaomi fanlarının isteklerini sonuna kadar karşıladığına inanıyor. En son resmi olarak Xiaomi Mi Mix 3 modelini piyasaya süren şirket, kullanıcılardan almış olduğu olumlu geri dönüşlerin ardından yeni model üzerine yoğunlaşarak herkesin akıbetini merak ettiği Xiaomi Mi Mix Alpha modelini açıklamıştı. Ancak hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen bu akıllı telefon, şirketin deneysel bir modeli olarak kalmıştı.

Bu nedenle piyasaya çıkacak yeni Mi Mix akıllı telefonunun ismi ile ilgili bazı iddialar gelmeye başladı. Gelen iddialar akıllı telefonun Mi Mix 4 veya Mi Mix 2021 şeklinde olacağını söylerken, bizim almış olduğumuz bilgiler ve ortaya çıkan raporlar yeni akıllı telefonun isminin Xiaomi Mi Mix 5 şeklinde olacağını belirtti.

Tasarım: Telefon büyük ihtimalle içe doğru katlanabilir olacak

İçe doğru katlanabilir olabilir

Xiaomi Mi Mix Alpha’dan ufak esintiler görebiliriz

Piyasaya sürülen bütün Mi Mix modellerinde oldukça farklı tasarımlar deneyen Xiaomi, Mi Mix 5 ile birlikte bu sefer katlanabilir bir model çıkarabilir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı, akıllı telefonun normal katlanabilir akıllı telefonların aksine içe doğru katlanabilen bir akıllı telefon olacağını iddia etti.

Bilindiği üzere piyasaya sürülmemiş olsa bile Xiaomi’nin Mi Mix Alpha akıllı telefonu, şirket için ciddi önem taşıyor. Şirket CEO’su Lei Jun daha önce yaptığı açıklamada; Mi Mix Alpha’nın aslında neler yapabileceklerinin bir göstergesi olduğunu ve yeni modellerde özellikle Mi Mix Alpha modelinden ufak esintiler görebileceğimizi ifade etti.

Ekran: 2K çözünürlük ile fark yaratacak

QHD ekran çözünürlüğe sahip olacak

2K 120Hz ekran yenileme hızı ile akıcı bir deneyim yaratacak

Xiaomi Mi Mix 5, özellikle ekran tarafında kullanıcıları büyüleyecek. Ortaya çıkan raporlara göre; QHD ekran çözünürlüğüne sahip olacak akıllı telefon, yukarıda da belirttiğimiz gibi katlanabilir bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak. 120Hz ekran yenileme hızı ile karşımıza çıkacak akıllı telefon, daha akıcı bir ekran deneyimiyle bizleri üzmeyecek.

Teknik özellikler, donanım ve ekrana gömülü ön kamera:

Snapdragon 888 Plus yonga seti

12GB RAM + 128GB Depolama ve 16GB RAM + 512GB Depolama olmak üzere iki farklı varyantta satışa sunulacak

32MP ekrana gömülü selfie kamerası ile dikkat çekecek

Dörtlü kamera kurulumu ile gelebilir

200W hızlı şarj desteği ile birlikte şarj süreleri ciddi oranda kısalacak

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu gelecek

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Xiaomi, yeni Mi Mix 5 akıllı telefonunu sır gibi saklıyor. Ancak aldığımız bilgilere ve ortaya çıkan raporlara göre akıllı telefon; bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Snapdragon 888 Plus yonga setinden gücünü alacak. İki farklı varyantta satışa sunulması beklenen akıllı telefon, 12GB RAM + 128GB Depolama ve 16GB RAM + 512GB Depolama şeklinde kullanıcılarla buluşacak.

Kamera tarafında ise bizleri oldukça şaşırtacak olan Xiaomi, ekrana gömülü selfie kamerasıyla fark yaratacak.Ortaya çıkan raporlar bu selfie kamerasının 32MP çözünürlüğünde olacağını belirtirken, akıllı telefonun arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını belirtti. Akıllı telefonun kamera sensörleri ile ilgili herhangi bir rapor ortaya çıkmadı ancak bizim aldığımız bilgiler, akıllı telefonun 100MP ana sensör, 12MP sensör, 24MP sensör ve 100X zoom yapabilen bir telefoto sensörlerine sahip olacağı şeklinde oldu.

Başlıktada belirtmiş olduğumuz gibi en çok dikkat çeken olay, akıllı telefonun 200W hızlı şarjı destekleyecek olması olarak görünüyor. Şirket bu hamlesi ile birlikte şarj sürelerini ciddi oranda kısaltarak zamandan tasarruf yapmayı planlıyor. Kısaca bir hesaplama yaparsak; 120W şarj hızı desteğine sahip olan Xiaomi Mi 10 Ultra’nın pilinin yüzde 40’ı beş dakikada dolarken yüzde 100’ünün dolması tam olarak 26 dakikayı buluyor. 200W şarj hızı ile birlikte bu seviyelerinde altına inmesi beklenen şirket, ortaya çıkabilecek potansiyel ısınma sorunlarına nasıl bir çözüm bulacak zamanla birlikte göreceğiz.

Xiaomi Mi Mix 5 çıkış tarihi:

Geçtiğimiz yıl özellikle Mi Mix akıllı telefonları için oldukça boş geçmişti. Ancak ortaya çıkan raporlara bu yıl oldukça hareketli geçecek. Genellikle doğru çıkan sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’a göre; akıllı telefon 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Ancak akıllı telefonun kesin çıkış tarihini şu an için bilemiyoruz, bu yüzden resmi duyuruyu beklememiz gerekecek.

Xiaomi Mi Mix 5 fiyatı:

Fiyat konusuna gelecek olursak, bilindiği üzere Mi Mix serisi üst düzey amiral gemisi telefonları olduğundan dolayı fiyatları biraz cep yakabiliyor. Özellikle Mi Mix Alpha modelinin fiyatı, bizim deyimimizle böbreğimizi satıp alabileceğimiz türden bir telefon olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, Mi Mix 5 modelinin de 20.000 TL civarında olacağını söyleyebiliriz.