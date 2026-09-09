Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Xiaomi, Elektrikli Açılır Tavan Kabinine Sahip Yeni SUV Modeli Skynomad N90 Max’i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi, 1.705 km menzilli ve elektrikli açılır tavan opsiyonlu yeni 7 kişilik SUV modeli Skynomad N90 Max'i resmî olarak tanıttı.

Xiaomi, Elektrikli Açılır Tavan Kabinine Sahip Yeni SUV Modeli Skynomad N90 Max’i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, yeni nesil geniş menzilli elektrikli 7 kişilik SUV modeli Skynomad N90 Max'i resmî olarak piyasaya sürdü.

269.900 yuan (yaklaşık 39.700 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan modelin yanı sıra, kamp tutkunlarına özel entegre elektrikli açılır tavan kabinine sahip Explorer Edition versiyonu da 299.900 yuan (44.100 dolar) etiketiyle tanıtıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Xiaomi, Elektrikli Açılır Tavan Kabinine Sahip Yeni SUV Modeli Skynomad N90 Max’i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
2
2

Etkileyici tasarım

2

Yeni Skynomad N90 Max, 624 metre uzun menzilli uzun farlara ve 180° geniş açılı kısa farlara sahip "Yusufçuk" tasarımlı ön aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. 5.285 mm uzunluğa, 1.998 mm genişliğe, 1.825 mm yüksekliğe ve 3.080 mm aks mesafesine sahip olan araç, heybetli duruşuna rağmen 0,255 Cd gibi düşük bir sürtünme katsayısı sunuyor. Kaputa entegre hava girişi sayesinde 750 mm maksimum sudan geçiş derinliğine ve acil durum yüzme kabiliyetine sahip olan model, 21 inç jantlar ve farklı ebatlardaki ön-arka lastik kombinasyonuyla geliyor.

Seramik Bej, Gece Siyahı ve Moka Kahve renk seçenekleriyle sunulan iç mekânda, Qualcomm 8650 çip setinden güç alan ve HyperOS işletim sistemiyle çalışan 16,1 inçlik devasa bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. 2+2+3 oturma düzeni sayesinde 11 farklı bagaj ve yaşam alanı konfigürasyonu sunan SUV, 1.831 litreye varan bir yükleme hacmi vaat ediyor. Isıtma, soğutma ve masaj özellikli sıfır yerçekimli koltukların yanı sıra, raylar üzerinde hareket edebilen 9 litrelik kompresörlü buzdolabı da konforu üst seviyeye taşıyor.

Güçlü hibrit motor ve 1.700 kilometreyi aşan karma menzil

2

Araç, 1.5T jeneratör motoru ile çift elektrikli motor kombinasyonundan gücünü alıyor. Ön motor 210 kW (282 bg), arka motor ise 100 kW (134 bg) güç üretiyor. 76 kWh kapasiteli NCM batarya paketi sayesinde CLTC standartlarına göre 464 km tamamen elektrikli menzil ve toplamda 1.705 km karma menzil sunuluyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 285 km menzil kazanabilen araç, bataryanın boş olduğu durumlarda bile WLTC verilerine göre 100 km'de 6,26 litre yakıt tüketiyor.

12 hava yastığı ile korunan model, zeki sürüş kabiliyetini 700 TOPS gücündeki NVIDIA Thor çipine ve Xiaomi HAD XLA yapay zeka modeline borçlu. Tavan LiDAR'ı, arka katı hal LiDAR'ı, 4D milimetrik dalga radarı ve kameralarla donatılan araç, otoyol/şehir içi otonom sürüş ile otonom park desteği sağlıyor. Süspansiyon tarafında ise 5 seviyeli ayarlanabilir havalı süspansiyon sistemi görev yapıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

Araba Xiaomi Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com