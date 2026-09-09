Xiaomi, Elektrikli Açılır Tavan Kabinine Sahip Yeni SUV Modeli Skynomad N90 Max’i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, 1.705 km menzilli ve elektrikli açılır tavan opsiyonlu yeni 7 kişilik SUV modeli Skynomad N90 Max'i resmî olarak tanıttı.

Xiaomi, yeni nesil geniş menzilli elektrikli 7 kişilik SUV modeli Skynomad N90 Max'i resmî olarak piyasaya sürdü.

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269.900 yuan (yaklaşık 39.700 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan modelin yanı sıra, kamp tutkunlarına özel entegre elektrikli açılır tavan kabinine sahip Explorer Edition versiyonu da 299.900 yuan (44.100 dolar) etiketiyle tanıtıldı.

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Etkileyici tasarım

Yeni Skynomad N90 Max, 624 metre uzun menzilli uzun farlara ve 180° geniş açılı kısa farlara sahip "Yusufçuk" tasarımlı ön aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. 5.285 mm uzunluğa, 1.998 mm genişliğe, 1.825 mm yüksekliğe ve 3.080 mm aks mesafesine sahip olan araç, heybetli duruşuna rağmen 0,255 Cd gibi düşük bir sürtünme katsayısı sunuyor. Kaputa entegre hava girişi sayesinde 750 mm maksimum sudan geçiş derinliğine ve acil durum yüzme kabiliyetine sahip olan model, 21 inç jantlar ve farklı ebatlardaki ön-arka lastik kombinasyonuyla geliyor.

Seramik Bej, Gece Siyahı ve Moka Kahve renk seçenekleriyle sunulan iç mekânda, Qualcomm 8650 çip setinden güç alan ve HyperOS işletim sistemiyle çalışan 16,1 inçlik devasa bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. 2+2+3 oturma düzeni sayesinde 11 farklı bagaj ve yaşam alanı konfigürasyonu sunan SUV, 1.831 litreye varan bir yükleme hacmi vaat ediyor. Isıtma, soğutma ve masaj özellikli sıfır yerçekimli koltukların yanı sıra, raylar üzerinde hareket edebilen 9 litrelik kompresörlü buzdolabı da konforu üst seviyeye taşıyor.

Güçlü hibrit motor ve 1.700 kilometreyi aşan karma menzil

Araç, 1.5T jeneratör motoru ile çift elektrikli motor kombinasyonundan gücünü alıyor. Ön motor 210 kW (282 bg), arka motor ise 100 kW (134 bg) güç üretiyor. 76 kWh kapasiteli NCM batarya paketi sayesinde CLTC standartlarına göre 464 km tamamen elektrikli menzil ve toplamda 1.705 km karma menzil sunuluyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 285 km menzil kazanabilen araç, bataryanın boş olduğu durumlarda bile WLTC verilerine göre 100 km'de 6,26 litre yakıt tüketiyor.

12 hava yastığı ile korunan model, zeki sürüş kabiliyetini 700 TOPS gücündeki NVIDIA Thor çipine ve Xiaomi HAD XLA yapay zeka modeline borçlu. Tavan LiDAR'ı, arka katı hal LiDAR'ı, 4D milimetrik dalga radarı ve kameralarla donatılan araç, otoyol/şehir içi otonom sürüş ile otonom park desteği sağlıyor. Süspansiyon tarafında ise 5 seviyeli ayarlanabilir havalı süspansiyon sistemi görev yapıyor.