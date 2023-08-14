Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Smart Band 8 Pro'yu tanıttı. Şimdilik yalnızca Çin'de satılacak bilekliğin ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Akıllı bilekliklerin en popüler markası Xiaomi, henüz Çin dışına çıkamayan Smart Band 8 modelinin “Pro” versiyonunu tanıttı. Akıllı saat ile bilekliğin karışımı olan yeni bileklik, daha gelişmiş donanımlara ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Smart Band 8 Pro, bir önceki model olan Smart Band 7 Pro ile aynı tasarımı ve hemen hemen aynı özellikleri taşıyor. Fakat bazı alanlarda büyük geliştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda yeni Xiaomi Smart Band 8 Pro:

Yeni Smart Band 8 Pro, 1,74 inç büyüklüğünde dikdörtgen şeklinde OLED panele sahip bir ekrana ev sahipliği yapıyor. İnç başına 366 piksel yoğunluk sunan cihaz, 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve 16,7 milyon rengi yansıtabiliyor.

Bileklik, yalnızca 22,5 gram ağırlığa ve 9,9 milimetre kalınlığa sahip.

Ekran, tıpkı geçtiğimiz yılki modelde olduğu gibi metal bir çerçeveyle sarılıyor. Cihazı kolumuza takacağımız bileklikler de elbette değiştirilebiliyor. Şirket, metal, deri ve farklı renklerde silikon kayışlar sunuyor.

Yazılım tarafında ise bizleri yepyeni bir tasarım karşılıyor. Cihaz, aynı işletim sistemine sahip olsa da artık daha gelişmiş widget kontrolleri sunuyor. Bunların yanı sıra elbette kandaki oksijen seviyesi ölçümü, nabız takibi, uyku takibi ve adet döngüsü takibi gibi sağlık ve aktivite takip ve ölçüm özellikleri cihazda yer alıyor.

Xiaomi Smart Band 8 Pro, şimdilik yalnızca Çin’de piyasaya sürülecek. Smart Band 8 ve 8 Pro’nun Türkiye’ye ne zaman geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bir önceki nesil model olan Smart Band 7 Pro, ülkemizde 1.500 TL’den başlayan fiyatlardan satın alınabiliyor.