Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk fabrikası Salcomp'ta çalışan işçiler, düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle örgütlendi. Fabrikaysa iddiaya göre bu işçileri işten çıkardı.

Çin’in en büyük akıllı telefon ve teknoloji markalarından olan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki ilk fabrikasını İstanbul’da açmıştı. Xiaomi Salcomp olarak bilinen bu fabrika ülke gündemine ürettiği akıllı telefonlar ile değil, işten çıkarma olayıyla girdi.

Fabrikanın işçileri hafta sonları tatil olmasına rağmen zorla işe çağırıldıklarını, işe gitmeyen çalışanlar hakkında tutanak tutulduğunu ve bazı işçilerin ücretlerinin yatırılmadığını iddia etti.

Çalışanlar istifaya zorlanmış:

Xiaomi Salcomp fabrikasının önünde grev yapan ve işçiler yaptıkları açıklamada, herhangi bir sendikaya bağlı olan çalışanların istifaya zorlandığını ve işten çıkarılma sebepleri olarak 'performans düşüklüğü' ya da ‘mesai saatlerine geç gelinmesi’nin gösterildiğini söyledi. Ayrıca işçiler, üretim müdürünün çalışanların dini tercihleri hakkında olumsuz davranışlarda ve ithamlarda bulunduğunu da iddia etti.

Bu açıklamaların herhangi bir kanıtı olmadığı gibi Xiaomi yetililerinden de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaşanan bu olay hakkında Xiaomi yetkililerine ulaştık ve kendilerinden bir açıklama talep ettik. Xiaomi tarafından resmi bir açıklama gelmesi halinde bu açıklamayı sizlerle paylaşacağız.