Xiaomi, Wi-Fi destekli akıllı blenderı Mijia'yı duyurdu. Xiaomi Mijia, ön ayarlı hız seviyeleri ve yiyecek koruma modu ile dikkat çekici bir ürün olabilir.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, daha çok akıllı telefonları ile ön plana çıkıyor olsa da piyasaya sürmüş olduğu robot süpürgeden elektrikli scooterlara kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle gerçek bir tüketici elektroniği şirketi olduğunu söylemek mümkün. Xiaomi, duyurmuş olduğu yeni akıllı blenderı ile ürün gamını daha da genişletti.

Xiaomi Mijia akıllı blender, 188x222x436mm boyutlarıyla pek de küçük sayılmayacak bir ürün ve karıştırma haznesinde 1600mL’lik bir hacme sahip. Xiaomi Mijia akıllı blenderı “akıllı” kılan özelliği ise Wi-Fi bağlantısını destekleyen bir akıllı ev aleti olması. Peki Xiaomi, bir blendera neden Wi-Fi desteği ekleme gereği duydu?

Xiaomi Mijia akıllı blender, içindeki yiyeceklerin ısısını 12 saate kadar koruyabiliyor

Xiaomi Mijia, blenderı klasik bir şekilde açıp kapatabileceğiniz manuel modunun yanı sıra 9 farklı hız seviyesine sahip ön ayarlı karıştırma modlarına da sahip. Bu modları cihazın üzerindeki OLED ekrandan görüntüleyip ayarlayabileceğiniz gibi akıllı telefonunuz üzerinden de görüntüleyebiliyor ve ayarlayabiliyorsunuz.

Daha da önemlisi Xiaomi Mijia, içinde bulunan ısı jeneratörü sistemi sayesinde bir yiyecek koruma moduna da sahip. Bu mod sayesinde sıcak yiyecek ya da içeceklerinizi Xiaomi Mijia’nın içinde 12 saate kadar mevcut sıcaklığında korumaya devam edebiliyorsunuz. Yine bu mod da akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor.

Xiaomi, Mijia akıllı blenderı en azından şu an için yalnızca Çin’de satışa sundu ve 399 yuan yani yaklaşık 50 euroluk bir fiyat etiketi açıkladı. Xiaomi Mijia’nın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte özellikle hız ayarlama ve yiyecek koruma modu nedeniyle gelmesi halinde tercih edilen bir ürün olabilir.