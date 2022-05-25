Uygun Fiyatlı Hava Fritözü Arayanlara: Hutt Air Fryer

Son dönemlerde iyiden iyiye popülerleşen hava fritözleri, tüketicileri arayışa soktu. HUTT tarafından piyasaya sürülen 3.5 litre kapasiteli Air Fryer isimli hava fritözü, uygun fiyatlı olmasının yanı sıra sahip olduğu özelliklerle de dikkat çekmeyi başardı.

Türkiye piyasasına cam silme robotu ile adım atan HUTT markası, son dönemde mutfakların sıklıkla tercih edilen hava fritözü ‘Air Fryer’ ürününü satışa çıkardı.

Önce cam silme robotu, sonrasında da kablosuz kulak içi oyuncu kulaklıkları gibi Türkiye piyasasında sadece belli bir kesimin terci ettiği ürünleri geniş bir kitleye tanıtarak bu alanda kısa sürede yükselen Xiaomi’nin alt markalarından HUTT, son zamanlarda hem pratikliği hem de sağlıklı beslenme imkânı sunması açısından çok tercih edilen 3.5 litrelik kapasitesi ile ‘Air Fryer’ ürününü piyasada bulunan diğer rakiplerine göre hem daha uyguna satışa çıkarıyor hem de bazı farklı özellikleri ile yeni bir deneyim katıyor.

Karşınızda HUTT Air Fryer

Birkaç cihazda yapabileceğiniz işlemleri tek ürüne sığdıran 3.5 litre kapasiteli Hutt Air Fryer, 10’dan fazla seçeneği ile her türden yiyeceği pişirmenizi ya da kızartmanızı sağlıyor. Patates kızartmasından balığa, her türlü hamur işinden mangala birçok seçeneği bünyesinde barındırıyor. Üstelik bu işlemleri yalnızca bir yemek kaşığı yağ ile yapmanıza imkân sunuyor.

HUTT'un piyasaya sürdüğü hava fritözü, 80 ila 200 derece arası pişirme, 1 ila 60 dk arası akıllı zamanlama, 3.5 lt pişirme haznesi ve LCD dokunmatik ekranı sayesinde pratik kullanım sunuyor. Seçeceğiniz ayar ile pişme süresini ayarlayabilir, süre bitiminde de otomatik kapanarak yiyeceğinizin yanmasıyla karşı karşıya kalmazsınız. Kalan süreyi, dereceyi vb birçok gelişmeyi LED ekrandan takip edebilirsiniz.

Eğer siz de Hutt Air Fryer ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ya da satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.