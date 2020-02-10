Yahoo Mail Nasıl Silinir, Yahoo Hesabı Nasıl Kapatılır?

Yahoo mail hesabınızı kapatmak ve tüm verilerinizi silmek için yapmanız gereken işlemleri adım adım anlattık. Popülerliği gittikçe azalan Yahoo, güvenlik sorunlarından dolayı bir süredir endişelerin kaynağı oluyor. Yahoo mail hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Yahoo Mail son dönemde güvenlik konusunda endişeler yaratan ve popülerliği çok azalan bir e-posta servisi oldu. Şirket, 2013 yılında 1 milyar kullanıcının hesap bilgilerinin çalındığını açıklamıştı. Bunun dışında yine şirket tarafından daha sonra 500 milyon kullanıcı bilgisinin çalındığı açıklandı. Yani Yahoo, oldukça sabıkalı bir e-posta hizmeti olarak biliniyor.

Bu olaylardan sonra Yahoo'nun popülerliği iyice azaldı ve kullanıcılarında güvenlik endişesi yarattı. Birçok kullanıcı o dönem Microsoft ve Google’ın e-posta servislerine yöneldi. Biz de bu içeriğimizde Yahoo mail uzantısına sahip hesaplarını silmek isteyen kullanıcılar için bunu nasıl yapabileceklerini açıkladık.

Yahoo mail hesabı nasıl silinir?

Yahoo mail giriş sayfasına gidin,

E-posta ve şifreniz ile giriş yapın,

Yahoo mail adresinizi onaylayın,

İşlem tamam, Yahoo mail hesabınız silinmek üzere zamanlandı.

1. Yahoo mail giriş sayfasına girin:

Yahoo mail hesap silme işlemini gerçekleştirmek için öncelikle buradan Yahoo mail giriş sayfasına gitmeniz gerekiyor. Bağlantı ile direkt hesap silme sayfasına giriş yapabilirsiniz. Kendi sitesi üzerinden girerseniz hesap ayarları bölümünden aynı sayfaya ulaşabilirsiniz. Verdiğimiz bağlantıya tıkladıktan sonra Yahoo mail uzantısına sahip e-posta adresiniz ve şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

2. E-posta ve şifreniz ile giriş yapın:

Bağlantıya tıkladıktan sonra girdiğiniz sayfada önce sizden Yahoo mail uzantısına sahip e-posta adresini istiyor. E-posta adresinizi unuttuysanız, “Kullanıcı Adınızı mı Unuttunuz” seçeneğine tıklayabilirsiniz. E-posta adresinizi girdikten sonra İleri diyoruz. Şimdi de Yahoo mail şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yine bu kısımda Şifrenizi mi Unuttunuz seçeneği ile şifrenizi öğrenebilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra yukarıdaki görselde yer alan sayfa gelecek. Burayı iyice okuduktan sonra aşağıdaki "Hesabımı silme işlemlerine devam et" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Metinde hesabınızı sildiğinizde neler olacağını detaylı bir şekilde anlatıyor. Ayrıca hesabınız bu işlemi yaptıktan 30 gün sonra siliniyor.

3. Yahoo mail adresini doğrulayın:

“Yahoo mail hesabımı silme işlemlerine devam et” seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza e-posta adresinizi doğrulamanız gereken bir sayfa gelecek. Buraya Yahoo mail uzantılı e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Adresi yazdıktan sonra “Evet, bu hesabı sonlandır” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

4. İşlem tamam, şimdi ne olacak?

İşlemleri başarıyla gerçekleştirdiyseniz görseldeki sayfa karşınıza gelecek. Artık tek yapmanız gereken 30 gün boyunca beklemek. Süre sona erdiğinde Yahoo hesabınıza ait tüm bilgiler silinecek. Bu nedenle tüm bu işlemleri yapmadan önce hangi bilgilerin silineceğine iyi bakmalısınız. Örneğin Flickr hesabınız varsa, artık Yahoo mail ile giriş yapamayacaksınız.

Yahoo mail silme işleminden sonra hangi bilgiler silinecek?

Yahoo mail uzantısına sahip e-posta adresiniz,

Hesabınıza kayıtlı adres defterleri,

Flickr hesabınız,

Yahoo işletme verileriniz,

Gönderdiğiniz veya alınan tüm e-postalar,

My Yahoo bilgileriniz,

HotJob bilgileriniz.

30 günlük bekleme süresinden sonra e-posta adresinize bağlı tüm gönderiler, kişiler, veriler silinecek. Sildiğiniz e-posta adresini belli bir süre sonra başkası alabilir. Bunun dışında Yahoo mail işletme hesabı kullananların da, işletmelerine ait tüm bilgiler siliniyor. Bu nedenle silme işlemi yapmadan önce önemli bilgileri ve e-postaları yedeklemeniz gerekiyor.

Son olarak da Flickr hesabınız silinecek. Yahoo mail en çok Flickr için kullanılıyor. Siz de bu nedenle Flickr hesabınız varsa, Yahoo mail hesabınızı sildikten sonra maalesef bu hesabınız da silinecek. Bu noktada önemli bir konuda uyarmak istiyoruz. Yahoo sitesinde yer alan bilgilere göre hesap silme işleminden sonra bile bazı bilgiler saklanıyor. Özellikle Yahoo içerisinde ücretli bir hizmet kullananların.

Silme işlemini geri almak için hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için web sitesini kullanabilirsiniz. Uygulamadan Yahoo mail indirmek için de Google Play Store veya App Store mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Uygulamadan aynı zamanda Yahoo mail hesap ayarlarını da yapabilirsiniz.

Yahoo mail silme işlemi bu şekilde yapılıyor. Tüm adımları takip ettikten sonra 30 günlük bir bekleme süresi var. Bu bekleme süresi ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor. Hesabınız silindikten sonra başkası aynı ismi alabiliyor. Bunun dışında kayıtlı olan neredeyse tüm bilgileriniz de siliniyor. Sadece ücretli bir hizmet satın aldıysanız, buradaki bilgiler şartlara göre bazen daha uzun süre saklanıyor.