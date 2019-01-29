Yahoo uğradığı veri ihlali için büyük miktarda para teklif etti.

Yahoo'nun Ağustos 2013'de uğradığı veri ihlali sonucunda çalınan 3 milyar hesabı hakkında mahkeme süreci hâlâ sürüyor. Verizon'un sahip olduğu şirketin veri ihlali sonucunda olumsuz etkilenen kişiler için oluşturduğu çözüm önerisi, San Jose'de gerçekleştirilen mahkeme sonra Yargıç Lucy Haeran Koh tarafından reddedildi.

Reddin sebebini "ne kadar veri ihlali kurbanının zararının karşılanacağının belirtilmemesi" olarak açıklayan Yargıç Koh, şirketin kesin ve doğru bilgileri sağlamadığını düşünüyor. Gerçekleştirilen mahkemede Yahoo, 50 milyon dolar ve üstüne veri ihlali ile ilgili harcanan her saat başına 25 dolar daha ödemeyi teklif etmişti.

50 yaşında olan Yargıç Lucy Koh, dava süresince verilen bilgilerin çarptırılarak yanlış bilgiler verildiğinden şüpheleniyor. Özellikle davacı tarafın 35 milyon dolarlık avukat ücretini anlamsız derecede fazla bulan Koh, bu sebeplerden ötürü Yahoo'nun sunduğu veri ihlali çözüm önerisini mahkeme sonucunda reddetti. Verizon ise konuyla ilgili rahat olduklarını bildirdi.