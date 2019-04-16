Yamaha, nisan ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan güncellemelerini duyurdu. Gelecek olan güncelleştirmeler ile ürünler AirPlay 2 özelliğine kavuşuyor.

Yapılan basın açıklamasında yeni planlarından bahseden Yamaha, sesli kontrol özelliğine sahip olan hoparlörlerine, AirPlay 2 desteği getireceğini resmen duyurmuş oldu. Kullanıcıların uzun zamandır istedikleri özellik, sonunda Yamaha tarafından gerçekleştiriliyor.

Yamaha'nın, üretmiş olduğu 15 farklı ses ürününe getireceğini duyurduğu AirPlay 2 desteğine kavuşacak olan ürünlerin, nisan sonunda güncelleştirmelerinin başlaması bekleniyor. Ürünlere ayrıca, Spotify Connect özelliğinin yanı sıra bir de Qobuz isimli çevrimiçi müzik servisi ekleniyor. Getirilen güncelleme ile Siri yardımıyla müzik kontrolü sesli olarak yapılabilecek. Kullanıcıların, AirPlay 2 desteğini kullanabilmeleri için App Store üzerinde bulunan MusicCast uygulaması yardımıyla cihazlarını güncellemeleri gerekiyor.

Yamaha'nın güncelleştime sonrası AirPlay 2 desteği kazacanak olan ürünleri ise şöyle: