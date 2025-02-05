Yapay zekâ destekli araçlar arasında bir yenisi daha eklendi ve artık reklamcılık sektörü daha da otomatik bir hâl alacak.

Yapay zekâ artık hayatımızın her alanında ve görünüşe göre çok yakında internette gördüğümüz popüler yüzlerin de yerini almaya başlayacak.

OpenAI, Pika, Cognition gibi öncü yapay zekâ şirketleri tarafından desteklenen yeni yapay zekâ aracı Icon, reklamcılık sektörü için ezber bozan bir teknoloji sunuyor.

Icon, ChatGPT ile CapCut'ın birleşimi gibi çalışıyor ve dilediğiniz reklamları üzerine saatlerce kafa yormanın aksine dakikalar içinde yapay zekâya yaptırabiliyorsunuz.

Icon nasıl çalışıyor?

Video Analizi : Icon, video kütüphanenizi tarayıp "yakın plan" veya "kutu açılımı" gibi sahneleri analizledikten sonra bu sahneleri reklamlarınız için tekrar kullanılabilecek klipler hâline getirir.

: Icon, video kütüphanenizi tarayıp "yakın plan" veya "kutu açılımı" gibi sahneleri analizledikten sonra bu sahneleri reklamlarınız için tekrar kullanılabilecek klipler hâline getirir. Akıllı Senaryo Yazımı : Icon ile hedef kitlenize özel senaryolar yazabilirsiniz.

: Icon ile hedef kitlenize özel senaryolar yazabilirsiniz. Otomatik Klip Eşleştirme : Icon, her senaryo sahnesine uygun klipleri bulur ve reklamınızın büyük bir kısmını tamamlar.

: Icon, her senaryo sahnesine uygun klipleri bulur ve reklamınızın büyük bir kısmını tamamlar. Kolay Düzenleme: CapCut benzeri düzenleyiciyle son dokunuşları yapmanızın ardından reklamınız dakikalar içerisinde hazır olur.

Normalde 3 kişilik yaratıcı ekipler ayda 30 reklam üretebilirken, Icon'un arkasındaki ekibe göre bu sayıyı Icon ile 300'e çıkarmak mümkün.

Sıkıcı senaryo yazımı, video düzenleme ve hedef kitle araştırması gibi işleri otomatikleştirmeye yarayan Icon, tüm bu özellikleri yıllık 999$ fiyat etiketiyle sunuyor.