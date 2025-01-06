Withings, CES 2025 kapsamında konsept bir ürün olan akıllı ayna Omnia'yı tanıttı. Satışa sunulmasına daha çok uzun süre olan bu ürün, vücudunuzu tarayıp sağlık verilerinizi gösterebiliyor, sesli asistanıyla sizinle konuşabiliyor.

11 Ocak’a kadar devam edecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2025, bugün resmen başladı. Tabii ki yapay zekâ çağında olduğumuz için en çok da bu alanda duyurular göreceğiz. Yapay zekânın aklınıza gelmeyecek şekillerde karşımıza çıkacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Withings’in yeni ürünü de bunun en iyi örneği.

Farklı türden akıllı cihazlarıyla tanıdığımız Withings, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi özelliklere sahip akıllı ayna tanıttı. Omnia isimli bu ayna, yapay zekâ desteğiyle geliyor.

Vücudunuzu tarayıp sağlık verileriniz gösterebiliyor, sesli asistanıyla size yanıtlar veriyor

Akıllı ev ürünleri kategorisine dahil edebileceğimiz Omnia ayna, çok ilginç özelliklere sahip. Bu ürün, vücudunuzu 360 derece tarayabiliyor. Bu taramanın ardından da sağlık verilerinizi gösteriyor. Kalbiniz, kilonuz, akciğerleriniz ve diğer verilere ulaşabiliyorsunuz.

Tüm bu veriler, direkt olarak ayna ekranından size gösteriliyor. Ayna şeklinde bir telefon gibi düşünebilirsiniz. Hatta sağlık verilerinizi uzmanlara göndererek tıbbi tavsiyeler almanıza da yardımcı oluyor. Yapay zekâ destekli olduğunu söylemiştik. Cihazda sesli asistan mevcut. Yani aynayla konuşabiliyorsunuz. Asistan, size fit kalmanız için geri bildirimler verebiliyor.

Ancak Omnia’nın tamamen kendi başına faaliyet gösteren bir cihaz olmadığını belirtmek gerek. Bir ekosistem parçası demek mümkün. Omnia’nın akıllı saat gibi ürünler ile entegre olarak sağlık verilerinizi topluyor.

Omnia, konsept bir ürün. Yani piyasaya sürülmesine daha çok uzun süre var. Öncelikle klinik incelemelerden geçmeli ve gerekli onayları almalı. Ayrıca daha fazla yapay zekâ entegrasyonuna da ihtiyacı var. Kısa sürede evlerimizde görmeyecek olsak da bu ayna, yakın zamanda evlerimizin her yerinde yapay zekâ destekli bu tarz cihazlar yer alacağının bir göstergesi. Hem heyecan verici hem de ürkütücü bir gelecek bizi bekliyor diyebiliriz.