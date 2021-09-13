Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'deki etkinlik alanında toplanan bir grup vatandaş, aşı ve PCR testine karşı olduklarını dile getirdikleri bir miting gerçekleştirdi. Bu mitingin en ikonik anı ise Bill Gates'e sayıp savuşturan bir vatandaştı. İşte o vatandaşın söyledikleri ve konuyla ilgili tepkiler...

Türkiye, geçtiğimiz günlerde tarihinin en anlamsız olaylarından bir tanesini yaşadı. Büyük oyunu görme hususunda üstün yeteneklere sahip olduğunu düşünen bir grup vatandaş, İstanbul'da bir miting düzenledi. Maltepe Etkinlik Alanı'nda bir araya gelen grup, maske ve aşıyı şiddetle reddederken etkinlik kapsamında yapılan açıklamalar da hayret vericiydi. Bu vatandaşların iddialarına göre aşı da COVID-19 da maske de koca bir yalandan ibaret.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılan mitingle ilgili sayısız paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan en popüler olanı ise büyük oyunu çözmüş olan bir vatandaşın görüntüsüydü. "Bill Gates, Allah seni kahretsin Bill Gates, sen de yargılanacaksın köpek" diye bağıran vatandaş, tüm bunların Bill Gates'in başının altından çıktığını düşünüyordu. İşte o görüntüler, sosyal medyanın son günlerdeki en viral içeriklerinden bir tanesi haline geldi.

Aşı karşıtı vatandaşın viral hale gelen video

Söz konusu videodaki vatandaşın kim olduğunu ve iddiasını neye dayandırdığını bilmiyoruz. Ancak söz konusu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları için mizah malzemesi haline geldi. Konuyla ilgili sayısız paylaşım yapan kullanıcılar, çoğumuzun yüzünü güldürmeyi başardı. Dilerseniz hemen, konuyla ilgili yapılan paylaşımlara yakından bakalım.