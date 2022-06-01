Mercedes-Benz’in en çok satan modellerinden biri olan ve ilk olarak GLK ismiyle piyasaya sürülen Mercedes-Benz GLC 2023 bugün görücüye çıktı.

Birkaç gün önce 2023 yılından itibaren manuel vitese veda edeceğini açıklayan Mercedes-Benz, bugüne kadar en çok satılan serilerinden biri olan GLC’nin yarı hibrit teknolojisine sahip 2023 model versiyonunu tanıttı. Son nesil teknolojik özelliklere sahip otomobil, ABD’de GLC 300 ve GLC 300 4Matic olarak iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek.

Şirket her iki modelde de dokuz vitesli otomatik şanzıman kullanıyor. Her iki otomobilin de saatte 96 kilometre hıza 6,2 saniyede ulaştığı açıklandı. Eski versiyonuna göre daha da büyüyen yeni GLC’nin sürtünme kat sayısı 0,31’den 0,29’a düşürüldü. Gövde altı paneller, tekerleklerin boyutları, tavan rüzgarlığı ve diğer birçok bileşeni optimize hale getiren şirket, yeni crossover’ı sessizliği ve verimliliği ön planda tutarak daha konforlu şekilde tasarladığını açıkladı.

Karşınızda yeni Mercedes-Benz GLC

Mercedes, arkadan çekişli GLC 300 ve dört çeker GLC 300 4Matic modellerinde M254 2,0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli motorunu kullanıyor. Her iki model de 48 voltluk yarı hibrit teknolojisine sahip. 258 beygir gücündeki GLC 300, 400 Nm tork üretiyor. Buna ek olarak start stop sistemi otomobilde 17 kW güç ve 200 Nm tork artışı sağlıyor.

Yenilenen tasarımda otomobilin farları yatay olarak ızgaraya doğru uzanıyor. Eski versiyonuna göre daha da incelmiş ve sportif görünen stoplar bagaj kısmında yer alan siyah çizgiyle bir bütünlük oluşturmuş durumda.

18 ila 20 inç olarak iki farklı seçeneğe sahip jantlar sunan şirket kullanıcılara isterlerse sade yan basamak isterlerse de dijital ışıklı şekilde satın alabilecekleri yan basamak opsiyonu da sunuyor.

Yeni nesil teknolojik özellikler

Mercedes 2023 GLC serisinde ön konsolun arkasında yer alan 12,3 inçlik dev bir sürücü ekranı sunuyor. Otomobilin 11,9 inç boyutundaki dokunmatik ekranlı multimedya oynatıcısı orta konsolla birleşmiş durumda. Ön panel ve kapı içlerini yeniden tasarlayan Mercedes-Benz, her iki modelinde de kablosuz şarj, ısıtmalı ön koltuklar gibi yeni nesil teknolojik özellikler sunuyor.

Yeni GLC’de güvenliği ön planda tutan Mercedes, Sürüş Destek paketiyle birlikte, 48 km/saat’ten 96 km/saat’e kadar hızlarda kullanılabilen Aktif Mesafe Kontrol Sistemi’ni de her iki modelinde de standart olarak sunuyor.

Yeni GLC’nin ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne kadara satılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak otomobilin 2023 yılında yollarda olması bekleniyor.