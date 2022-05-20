Mercedes-Benz EQB Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Mercedes-Benz'in Türkiye'deki yeni SUV modeli EQB'nin fiyatı açıklandı. Etkileyici özellikler sunan SUV'u satın almak isteyenlerin 1,5 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekecek. Peki Mercedes-Benz EQB, sürücülere neler vadediyor?

Mercedes-Benz, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir etkinlikte elektrikli SUV modeli EQB'yi duyurmuştu. Bu SUV, tasarımıyla da teknik detaylarıyla da dikkat çekmişti. Mercedes-Benz'in elektrikli SUV modeli şimdi Türkiye'de. Peki EQB'nin Türkiye fiyatı ne kadar ve bu otomobil sürücülere neler vadediyor?

Mercedes-Benz EQB, şirketin birkaç yıldır tercih ettiği yeni nesil far tasarımına sahip. Ancak bu far yapısı kapalı ızgara ile tamamlanmış durumda ve bu da oldukça etkileyici görüyor. Aracın hem ön hem arka kısmında yer alan ve boydan boya uzanan aydınlatmalar da EQB'nin tasarım özellikleri arasında göze çarpan ilk detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Mercedes-Benz'in Türkiye'ye getirdiği elektrikli SUV

Mercedes'in Türkiye'ye de getirdiği elektrikli SUV modelinin iç tasarımı için söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Lüks ve konfor denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan Mercedes-Benz, EQB'de de tüm hünerlerini göstermiş durumda. Ambiyans aydınlatma, tamamen hayalet ve multimedya ekranıyla birleşik gösterge ekranı ve dijital klima, bu SUV'da bizleri karşılayan ilk detaylar arasında yer alıyor.

Mercedes-Benz EQB yalnızca tasarımı ile değil, motoruyla da çok konuşulacak. Zira bu SUV'da 292 beygir güce eşdeğer 215 kW'lık motor bulunuyor. DC şarj ile 32 dakika gibi bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olan EQB, sahip olduğu batarya ile WLTP standartlarında 407 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın 0-100 km/sa hızlanmasının 6,2 saniye, maksimum hızının ise 160 km/sa olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Mercedes-Benz'in Türkiye'deki elektrikli SUV modeli EQB'yi satın almak isteyen bir vatandaşın, bu araç için en az 1 milyon 560 bin 500 TL'yi gözden çıkarması gerekecek...