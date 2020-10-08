Yavaşça Göz Kırparak Kedilerle İletişim Kurmak Mümkün

Pek çok kişi kedilerine yavaşça göz kırparak iletişim kurmaya çalışır. Araştırmalara göre bu yöntem gerçekten de sevimli dostlarımızla iletişim kurmakta etkili oluyor.

Genellikle kediler daha başlarına buyruk ve bağımsız canlılar olarak tanınıyorlar. Özellikle de bir diğer popüler ev hayvanı olan köpeklere kıyasla kedilerin gerçekten de oldukça asi ve söz geçirilemez bir yapıları olduğu göze çarpıyor.

Yeni bir araştırmaya göre kedilerle iletişim kurmak için izlediğiniz yol baştan yanlış olduğu için sorun yaşayabilirsiniz. Neyse ki yapmanız gereken şey zor değil, yalnızca daha çok gülümsemeniz gerekiyor. Ama kedilerin yoluyla...

Göz kırpmanın dayanılmaz hafifliği

İnsanlar olarak gülümsediğimizde dudaklarımız yukarı doğru kıvrılır ve sıklıkla dişlerimiz de gözükür. Kedilerin ise gülümsemesi çok daha farklı bir şekilde oluyor. Tüylü dostlarımız gülümsemek için gözlerini yavaşça kırpıyor.

Kedilerle insanların etkileşimlerini inceleyen bilim insanları, bu davranışın gerçekten de kedilerin insanlara yaklaşmasını sağladığını ortaya çıkardı. Üstelik bu davranış sadece evcil kedilerde değil, yabani kedilerde de işe yarıyor.

Araştırmayı gerçekleştiren isimlerden biri olan Sussex Üniversitesi’nden psikolog Karen McComb, “Kedi sahipleri bu durumdan uzun süredir şüpheleniyordu. Şimdi de kanıtını bulmuş olmak çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Fosforlu kedi gözleriyle gülümsemek

Araştırmacılar, ilk deneyde 14 farklı evden gelen 21 farklı kediye yavaşça göz kırptı. Kediler ortama alıştıktan sonra kişilerin, kedilere bir metre mesafeden kedi gülümsemesi hareketini yapmaları istendi. Kameralar hem kedi hem insan yüzlerini kaydederek reaksiyonlarını karşılaştırdı.

Daha sonra farklı koşullarla deney tekrarlandı. Sonuç olarak kediler, gözlerini hafifçe kırpan kişilere karşı daha sıcakkanlı davranıyor. Ek olarak göz kırpma hareketi kedilerin kişilere yakınlaşma ihtimalini de yükseltiyor. Yani elinizi uzatarak çağırdığınız kediye aynı zamanda göz kırpmanız daha etkili olabilir.

Bu çalışma ile birlikte göz kırpmanın kedi insan etkileşimindeki rolü ilk kez incelenmiş oldu. Sizin de kediniz varsa deneyip sonuçlarını bizimle paylaşabilirsiniz.