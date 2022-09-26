Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gece nakit olarak ödenecek yemek bedelinden vergi alınmayacağını açıkladı. Peki bu, yemek kartlarının sonu anlamına mı geliyor?

Özel sektörün yıllardır kullandığı bir uygulama olan yemek kartları hakkında geçtiğimiz gün önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İş dünyasına müjdeler” başlığıyla bazı düzenlemeleri paylaştı. Bu düzenlemelerden biriyse “Yemek kartlarının sonu mu geliyor?” sorusuna kapı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldıracaklarını açıkladı. Bununla birlikte işverenlere bu konuda kolaylık sağlanması için nakden ödenen yemek bedelinin vergi istisnası kapsamına gireceğini duyurdu. Peki bu açıklama ne anlama geliyor?

Yemek kartları tarih mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı düzenleme, pek çok kişi tarafından Multinet, Sodexo gibi yemek kartlarının sonu olarak nitelendirildi. Bu durum, olayı işverenlerin bakış açısından değerlendirdiğimizde fazlasıyla mantıklı gözükmekte.

Pek çok şirket, çalışanları için belirlenen yemek bedelini, bugüne kadar bu bedele vergi uygulandığı için yemek kartları üzerinden karşılamayı tercih ediyordu. Zira aylık 1.500 TL’lik yemek bedeli, vergilerle birlikte işverenlere 3.000 TL’den fazla tutara patlıyordu.

Yemek kartları sağlayıcılarından hizmet almak bu yükü hafifletirken, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte vergi yükü işverenlerin omzundan tamamen kalkacak. İşverenler, 1.500 TL’lik yemek bedeli için aynı tutarda maliyetle karşılaşacak.

Yeni düzenleme, pek çok esnaf tarafından da olumlu karşılandı. Zira esnaf, yemek kartları ile yapılan ödemelerde sağlayıcıya komisyon ödemek ve kârından kısmak zorunda kalıyordu. Bununla birlikte yemek kartı ile yapılan ödemeler, esnafın cebine ayın belli bir gününde giriyordu. Nakit para ile esnaf da artık parayı doğrudan aynı gün içinde komisyonsuz olarak edinebilecek.

Tabii yemek kartlarından nakit yemek bedeli ödemesine geçiş, işverenlerin tercihi olacak. Yemek kartları, sadece yemek siparişleri için değil, çalışanlara özel bazı fırsatların da sunulmasını sağlayabiliyor. Bununla birlikte bu sistemler, fatura toplama ve yemek fişi gibi iş yükünü ortadan kaldırabiliyor, yemek harcamalarının yönetim panelinden takip edilmesine imkân tanıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?