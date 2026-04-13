Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Yemek Platformlarına Yeni Düzenleme Geldi: Zorunlu İlave Ücretler Kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı, yemek platformları hakkında kapsamlı bir düzenleme yayımladı. Düzenleme hem restoranlar hem de tüketici için daha iyi hizmetler sunulmasını sağlayacak.

Yemek sipariş uygulamaları Türkiye’de milyonlarca insan tarafından her gün kullanılıyordu. Şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından bu tarz platformlara yönelik yeni bir düzenleme geldiği açıklandı. Bakanlık tarafından yayımlanan düzenleme, platformların aldığı ücretleri ve kampanya süreçlerini ilgilendiriyor.

Artan şikâyetler üzerine yapılan yeni düzenleme, platformlara hem restoranlar hem de tüketiciler için daha uygun bir sistem getirmeyi amaçladı. Bu kapsamda ücret uygulamaları, kampanya ve indirim süreçlerinde değişikliklere gidildi.

Zorunlu ek ücretler kaldırıldı, kampanya ve indirimlere gönüllülük getirildi

Düzenlemeye göre platformların restoranlardan aldığı tüm ücretlerin, ayrıntılı olarak satıcı panellerinde gösterilmesi zorunlu olacak. Böylece işletmeler, komisyon gibi ücretleri şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde görebilecek. Ayrıca sipariş onaylarında tüketicilere de ödedikleri tutarın hangi hizmet bedellerinden olduğu hakkında da bilgilendirme yapılacak.

Bunun yanı sıra düzenleme, zorunlu ek ücret uygulamalarını kaldırıyor. Sipariş iletimi, ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için ilave ücretler alınmasının önüne geçilecek. Kampanya katılımının tek başına ücretlendirme hâline getirilmesine son verilirken ayrıca sunulacak ek hizmetler ve bununla ilgili ücretlerin de kampanya öncesinde restoranlara bildirilmesi zorunlu olacak.

İndirim ve kampanyalarda komisyonlarla ilgili karışıklıklar konusunda da değişiklikler var. Artık daha sade bir sistem olacak. İndirimin yalnızca restoran tarafından karşılandığı durumlarda komisyon, tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin restoran ve platform tarafından ortak yapıldığı zamanlarda ise tüketici ödemesine platformun yaptığı indirim tutarının eklenmesiyle belirlenecek.

Bunların yanı sıra kampanya, indirim ve reklam uygulamalarında artık gönüllülük esası olacak. Yani bu tarz uygulamalarda tüm karar restorana bağlı olacak, onlar isterse katılacak. Katılım sağlamayanlara yönelik bir yaptırım olmayacak.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

Airfryer Kullanırken Yapılan Hatalar

Airfryer Kullanırken Yapılan Hatalar

