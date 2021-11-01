2001 yılında Yemeksepeti'nin kuruculuğunu üstlenenlerden biri olan, o günden beri de CEO'luk görevi yapan Nevzat Aydın, bugün görevini bıraktığını açıkladı. Yemeksepeti'nin yeni CEO'suysa 2011 yılından bu yana şirket bünyesinde önemli işlere imza atan Mert Baki oldu.

2001 yılında kurulan ve bugüne kadar Türkiye’de milyonlarca kişiye hizmet veren Yemeksepeti, bugün büyük bir değişiklikle gündeme geldi. Yemeksepeti’nin kurucuları arasında yer alan, 2001 yılından bu yana CEO’luğunu yapan Nevzat Aydın, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevini bıraktığını açıkladı.

Nevzat Aydın, paylaştığı açıklamada Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevini artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldiğini ifade etti. Kendisinin CEO’luk görevinden ayrılma nedeniniyse ‘artık aileme ve kendime daha fazla zaman ayırmak istiyorum’ sözleriyle belirtti. Nevzat Aydın’ın açıklaması şu şekildeydi:

Nevzat Aydın'ın açıklaması:

“Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi. Yemeksepeti 9000 çalışanı ile artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.”

Yemeksepeti’nin yeni CEO’su Mert Baki oldu:

Nevzat Aydın’ın açıklamasıyla birlikte Yemeksepeti’nin yeni CEO’su da açıklandı. Şirketin yeni CEO’su, 2011 yılında Yemeksepeti’ne katılan, bugüne kadar İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki oldu. Baki’nin yeni göreviyle ilgili paylaştığı açıklama şu şekildeydi:

“Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak.”

Galatasaray Lisesi mezunu olan ve İTÜ’de Elektrik Mühendisliği okuyan Mert Baki, ardından Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi. Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy (İş Stratejisi) alanında eğitim programlarına katıldı. Profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başladı ve Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında Yemeksepeti bünyesine katıldı.

Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle gibi birçok projeye liderlik etmişti.