Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti Hack iddiaları gündeme adeta çığ gibi düştü. Bugün ise geçtiğimiz saatlerde İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı tweetle Yemeksepeti tepkilere maruz kaldı.

Geçtiğimiz aylarda Yemeksepeti hacklenmişti ve yaklaşık 30 milyon kullanıcının bilgilerine erişilmişti. Hackerlar Nevzat Aydın'a ulaştıklarını iddia ederken Yemeksepeti'nden açıklama gelmişti. Hatta Yemeksepeti'nin eski CEO'su bu konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklama ise şöyleydi; “Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz.”

Son hack olayında gazeteci İbrahim Haskoloğlu, içerik üreticisi Mesut Çevik hakkında Yemeksepeti suç duyurusunda bulunmuştu. Yemeksepetinin suç duyurusunda bulunduğunu Haskoloğlu'nun tweeti ile öğrenmiştik. Tweet ise; "Bugün hayatımda ilk kez, yaptığım bir haber nedeniyle ifadeye çağrıldım. Sebebi Yemeksepeti’nin verilerini çaldığını söyleyen Hacker’ların açık adresimi göndermesi ve bunu kamuoyu ile paylaşmam. Verilerimi çaldıranlar özür yerine suç duyurusunda bulundu."

Haskoloğlu hackerlar ile ilgili haber yaptığı için Yemeksepeti savcılığa suç duyurusunda bulundu

Bugün ise Yemeksepeti ünlü gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tweeti aracılığıyla adeta tepki yağmuruna tutuldu. İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı tweet şu şekilde; "Yemeksepeti, kendi yayınımda “Ben Getir kullanıyorum daha iyi, Yemeksepeti’ni kullanmıyorum” diyerek Getir’i övdüğüm için ve Hackerlarla ilgili haberler yaptığım için hakkımda Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. 2 gündür bunlarla ilgili ifade veriyorum. Söyleyeceklerim bu kadar."

Ayrıca biz de Webtekno ekibi olarak konuya ilişkin diğer açıklamalar hakkında İbrahim Haskoloğlu ile iletişime geçtik. Gazeteci Haskoloğlu; "Şikayet dilekçesinde 'hackerlara ben ulaşırım' dememin bile klibini almışlar çok garip. 10 saatlik yayının 30 saniyesini kırpıp şikayette bulunmuşlar çok garip. Savcılık da beni ifadeye çağırıyor. Çok üzücü gerçekten." dedi.

Son olarak hatırlatmak gerekirse hackerlar Yemeksepeti’nden talep ettikleri paranın ödenmesini ısrarla beklediklerini, ödemeleri durumunda tüm verilerin kopyalarıyla birlikte yok edileceğine dair söz verdiklerini belirtmişlerdi. Hatta 20 bin kullanıcının bilgilerini paylaşmak istemediklerini, fakat Yemeksepeti yöneticilerini defalarca uyardıklarını ve blöf yaptıklarını düşündükleri için paylaştıklarını da açıklamışlardı.